শুভশ্রীর ঘাড়ে ট্যাটু, কার নাম লিখেছেন অভিনেত্রী

শুভশ্রীর ঘাড়ে ট্যাটু, কার নাম লিখেছেন অভিনেত্রী
বর্তমানে টালিউড কাঁপাচ্ছেন টালিউড সুপার স্টার শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ধূমকেতু’ সিনেমায় শুভশ্রীর অভিনয় আবারও মুগ্ধ করেছে অনুরাগীদের। কিন্তু এবার অভিনয় নয়, বরং অন্য একটি বিষয় নিয়ে অভিনেত্রীর নাম সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে।
সম্প্রতি ধূমকেতু সিনেমা মুক্তির আগে ভারতের নৈহাটিতে কাছে পূজা দিতে গিয়েছিলেন দেব-শুভশ্রী। সঙ্গে ছিলেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং রানা সরকার। এই দিন লাল শাড়িতে সেজে ছিলেন শুভশ্রী। সিঁথি ভর্তি সিঁদুর, নামমাত্র গয়নায় কি অসাধারণ দেখতে লাগল অভিনেত্রীকে।
তবে অভিনেত্রীর সাজসজ্জার থেকেও সেদিন বেশি নজর কেড়েছিল নায়িকার ঘাড়ে আঁকা ট্যাটু। যেহেতু চুল খোঁপা করে বাঁধা ছিল, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ফ্রেমবন্দী হয়ে গিয়েছিল নায়িকার ঘাড়ে আঁকা ট্যুাটু। এরপরেই সবার প্রশ্ন ছিল, তার নামে ট্যাটু করিয়েছেন শুভশ্রী।
অভিনেত্রীকে এ ট্যাটু নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এটা প্রায় সাত আট বছর আগে করা। এতদিন বাদে সবার নজর পড়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ ট্যাটুতে লেখা রয়েছে মিসেস চকো। বোঝাই যাচ্ছে, স্বামীর পদবীকে সঙ্গে নিয়েই এই ট্যাটু তৈরি করেছেন শুভশ্রী।’
শুভশ্রীর ঘাড়ে ট্যাটু
তবে শুভশ্রীর এ ট্যাটু দেখে অনেকেই এনেছেন দীপিকা পাড়ুকোনের প্রসঙ্গ। রণবীর কাপুরের প্রেমিকা থাকাকালে ঠিক এমনই একটি ট্যাটু করিয়েছিলেন দীপিকা, যদিও সেটি এখন নেই। শুভশ্রীর এই ট্যাটু দেখে অনেকেরই দীপিকার পুরনো ট্যাটুর কথা মনে পড়ে গেছে।
এখন কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত শুভশ্রী। সম্প্রতি একটি ওয়েব সিরিজের কাজ শেষ করেছেন এ অভিনেত্রী। পূজার আগে একের পর এক বিজ্ঞাপনের কাজও সারছেন তিনি। এছাড়া বাড়িতে দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়েও বেশ অনেকটাই সময় কেটে যায় শুভশ্রীর।
