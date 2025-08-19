  2. বিনোদন

একসঙ্গে দুই মহাতারকা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ভারতীয় সিনেমার দুই মহাতারকা মিঠুন চক্রবর্তী ও রজনীকান্তকে একসঙ্গে দেখা যাবে। এটি তাদের অনুরাগীদের জন্য ভীষণ আনন্দের খবর। ‘জেলার’ সিনেমার সিক্যুয়েল ‘জেলার ২’র দর্শক দেখতে পাবেন এ দুই সুপার স্টারের ম্যাজিক। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সিনেমার দৃশ্যধারণের কাজ। এটি নির্মাণ করছেন নেলসন দিলীপকুমার।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, এরই মধ্যে সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং চলতি সপ্তাহেই এ সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দেবেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। জানা যাচ্ছে, এ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। শুধু তাই নয় ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এ এক অন্য মাইলস্টোন তৈরি করবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এর আগে মিঠুন চক্রবর্তীর সিনেমা ‘ভ্রষ্টাচার’ ও ‘ভাগ্য বিধাতা’তে ক্যামিও চরিত্রে ধরা দিয়েছিলেন রজনীকান্ত। এয়ার একসঙ্গে দেখা যাবে তাদের দুজনকে।

২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল নেলসন দিলীপকুমারের পরিচালনায় ‘জেলার’। যা বিশ্বব্যাপী ৬০০ কোটির ব্যবসা করেছিল। এবার এ সিনেমার সিক্যুয়েলের শুটিং হবে চেন্নাইসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। নতুন সিনেমার শুটিং শুরুর পাশাপাশি বক্স অফিসে অন্যদিকে মাজিক দেখাচ্ছে রজনীকান্তের সিনেমা ‘কুলি’।

বরাবরের মতোই থ্রিলার অ্যাকশন ঘরানার এ সিনেমায় স্বকীয় রজনীকান্তকে দেখা গেছে। ১৪ আগস্ট মুক্তির পর এ সিনেমার বক্স অফিস সংগ্রহ মাত্র চারদিনেই বিশ্বব্যাপী ৪০০ কোটি রুপি। এবার নতুন আরও এক সিনেমায় দুই সুপারস্টারকে একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা দিন গুনতে শুরু করেছেন।

