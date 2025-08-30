সারা আলি খানের শুটিং সেটে হামলা

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বলিউড তারকা সারা আলি খান ‘পতি পত্নী ২’ ছবিতে কাজ করছেন। এতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন আয়ুষ্মান খুরানা। ছবির শুটিং সেটে এক চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনা ঘটেছে। শুটিংয়ের মাঝেই ছবির ক্রু সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয়দের তুমুল সংঘর্ষ হয়। যার একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, একদল লোক শুটিং ক্রুদের ওপর হামলা করছেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথার ঝগড়ার পর শুরু হয় হাতাহাতি। অভিযোগ রয়েছে, কিছু লোক কলার ধরে থাপ্পড় মারতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ চুল ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করেন।

হামলার কারণ এখনও পরিষ্কার হয়নি, তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে পুলিশ আসার আগেই বেশ কয়েকজন ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন।

এটি ‘পতি পত্নী অউর ওহ’ ছবির সিক্যুয়েল। এর প্রথম পর্বে অভিনয় করেছিলেন কার্তিক আরিয়ান, অনন্যা পাণ্ডে এবং ভূমি পেডনেকর। এবার সিক্যুয়েলে অভিনয় করছেন আয়ুষ্মান খুরানা, সারা আলি খান এবং ওয়ামিকা গাব্বি।

