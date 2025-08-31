সুশান্ত সিং রাজপুতের সহ অভিনেত্রী প্রিয়া মারা গেছেন

সুশান্ত সিং রাজপুতের সহ অভিনেত্রী প্রিয়া মারা গেছেন
সুশান্ত সিং রাজপুতের সহ অভিনেত্রী প্রিয়া মারাঠি মারা গেছেন। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। আজ (৩১ আগস্ট) সকালে মুম্বাইয়ে নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় প্রিয়ার।
১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল মুম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী প্রিয়া মারঠি। বাণিজ্যনগরীতেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। শৈশব থেকে অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রিয়ার। চাইতেন অভিনেত্রী হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার। মারাঠি সিরিয়ালে কাজের মাধ্যমে অভিনয়ে অভিষেক। এরপর বলিউডে পা রাখেন এ অভিনেত্রী।
বালাজি টেলিফিল্মসের ‘কসম সে’ সিরিয়ালে তাকে দেখা যায়। এরপর জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘পরিত্র রিস্তা’য় দেখা গেছে। ওই ধারাবাহিকে ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতও। এ ধারাবাহিকে কাজ করার পর থেকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি প্রিয়াকে। একের পর এক কাজের সুযোগ পান।
‘বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়’, ‘তু তিথে মে’, ‘ভাগে রে মন’, ‘জয়স্তুতে’, ‘ভারত কা বীরপুত্র–মহারাণা প্রতাপ’ ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তিনি। শুধু ধারাবাহিক নয়। হিন্দি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন প্রিয়া। ২০০৮ সালে ‘হামনে জিনা শিখ লিয়া’ সিনেমায় তাকে দেখা গেছে। মারাঠি নির্মাতা গোবিন্দ নিহালনির ‘তি আনি ইতার’ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন।
২০১২ সালে শান্তনু মোঘের সঙ্গে ঘর বাঁধেন। গত বছর স্বামীর সঙ্গে জয়পুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। শেষবার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তারপর থেকে একেবারে প্রচারের অন্তরালে চলে যান। তার মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছাড়া নেমে এসেছে।
এমএমএফ/জেআইএম