দুই নায়িকার অতিথি দুই নায়ক

দুই নায়িকার অতিথি দুই নায়ক
দুই নায়িকার অতিথি হয়ে হাজির হবেন দুই নায়ক। সেই দুই নায়িকা হলেন কাজল ও টুইঙ্কেল খন্না। বলিউডে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে সঞ্চালনায় আসছেন তারা। তাদের নতুন টকশো ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’র ট্রেলার প্রকাশ পেয়েছে।
আর সেটি দেখেই চমকে গেছেন ভক্তরা। কারণ, দীর্ঘদিন পর সালমান খান ও আমির খানকে একসঙ্গে দেখা যাবে কোনো আড্ডার অনুষ্ঠানে। তারা আসবেন তাদের ছবিরই দুই নায়িকার অতিথি হয়ে।
শুধু তাই নয়, এই শো-তে হাজির হবেন বরুণ ধাওয়ান-আলিয়া ভাট, জাহ্নবী কাপুর-করন জোহর, গোবিন্দা, ভিকি কৌশলসহ আরও অনেক তারকা।
কাজল-টুইঙ্কলের অনুষ্ঠানে আমির ও সালমান খান
প্রকাশিত ট্রেলারে দেখা গেছে, অতিথিরা থাকবেন একেবারেই খোলামেলা। তাদের মধ্যে পুরোনো স্মৃতি, ভেতরের গল্প, মজার ঘটনা আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উঠে আসবে অনাবৃতভাবে। ঝলকেই হাসির খোরাক মিলেছে দর্শকদের, পুরো এপিসোড যে বিনোদনে ভরপুর হবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
প্রথমবার সঞ্চালক হিসেবে কাজল তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে বলেন, ‘টুইঙ্কেল আর আমি বহুদিনের বন্ধু। যখনই আমরা আড্ডা দিই, সেটা এক ধরনের আনন্দময় বিশৃঙ্খলা হয়। সেই মজা থেকেই এই শো-এর জন্ম। এখানে কোনো বাঁধাধরা প্রশ্ন বা সাজানো উত্তর নেই। আমরা যা ভালোবাসি, তাই করছি। বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা দিয়েছি। আশা করি সব বয়সের দর্শক এই অগোছালো মজাটা উপভোগ করবেন।’
প্রাইম ভিডিওর এই নতুন অনুষ্ঠানটির নির্মাতা বানিজে এশিয়া। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতসহ বিশ্বের ২৪০টিরও বেশি দেশে দেখা যাবে ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল’। প্রতি বৃহস্পতিবার নতুন একটি পর্ব মুক্তি পাবে।
