সাফল্যের জাদু চলছেই, বিশাল আয়ের পথে ‘সাইয়ারা’

সাফল্যের জাদু চলছেই, বিশাল আয়ের পথে ‘সাইয়ারা’
সাফল্যের জাদু চলছেই! কে জানতো অখ্যাত দুই যুবক-যুবতী এক সিনেমা দিয়ে এভাবে বাজিমাত করে দেবেন! এমন করে হইচই ফেলে দেবে তাদের স্ক্রিন কেমিস্ট্রি। ভাবনার বাইরে যা সেটাইতো অসাধারণ কিছু। মোহিত সুরি পরিচালিত প্রেমের ছবি ‘সাইয়ারা’ তেমনি সাফল্যের গল্প লিখেছে। ছবিতে কৃষ কাপুরের চরিত্রে আহান পাণ্ডে ও বাণী বাত্রার চরিত্রে অনীত পাড্ডা অভিনয় দিয়ে দর্শকের মন ছুঁয়েছেন।
১৮ জুলাই ছবিটি মুক্তির পর থেকে দেশে ও বিদেশে রেকর্ড সংখ্যক আয় করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বক্স অফিসে দারুণ সাড়া পেয়েছে সিনেমাটি। বিদেশে এর মোট আয় প্রায় ১৯.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ১৭২ কোটি রুপির সমান। প্রথম দিনে ৪৭৫ হাজার ডলার আয় দিয়ে শুরু করেছিল ‘সাইয়ারা’। প্রথম সপ্তাহান্তে আয় ছিল ২.১০ মিলিয়ন ডলার। এরপর ছবিটি বিদেশে অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় ১০ গুণ আয় বৃদ্ধির রেকর্ড গড়েছে।
ভারতের আয় ৩৯৬ কোটি রুপি যোগ করলে এখন পর্যন্ত ছবিটির বিশ্বব্যাপী মোট আয় দাঁড়ায় ৫৬৮ কোটি রুপি।
সাইয়ারা ছবির একটি দৃশ্যে আহান ও অনীত
‘সাইয়ারা’ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। বিশেষভাবে যুক্তরাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ছবির সাফল্য নজরকাড়া। যুক্তরাজ্যে এটি সমস্ত সময়ের দ্বিতীয় সর্বাধিক আয় করা ভারতীয় ছবি হিসেবে রেকর্ড করেছে। আয় হয়েছে ৩.২২ মিলিয়ন পাউন্ড।
মধ্যপ্রাচ্যে এটি কোনো খান ছাড়া সিনেমা হিসেবে সবচেয়ে সফল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে এবং শ্রীলঙ্কাসহ ছোট বাজারগুলোও উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় এটি ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বাধিক আয় করা বলিউড ছবি হতে যাচ্ছে। যার সামনে আছে কেবল শাহরুখ খানের ‘জাওয়ান’।
শ্রীলঙ্কায় ছবিটি নবম সপ্তাহে প্রায় ৩০ হাজার ডলারের মতো আয় করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে করে এ সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় ছবিটির আয় ভারতের আয়ের চেয়েও বেশি হবে।
আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্য সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক বা সিরিজের নামের কারণে আসে। কিন্তু ‘সাইয়ারা’ নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যেখানে নায়ক ও নায়িকা দুজনেই নতুন।
ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি ছবিটি আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৭৪০,০০০ ডলার, কানাডায় ১,৮২০,০০০ ডলার, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড মিলিয়ে ১,৩৫০,০০০ ডলার, মধ্যপ্রাচ্যে ৫,৮৭৫,০০০ ডলার, নেপালে ৭ লাখ ডলার, শ্রীলঙ্কা ৩৫০,০০০ ডলার, এশিয়ার অন্যান্য দেশে ৪ লাখ ডলার, যুক্তরাজ্যে ৪,৩১৫,০০০ ডলার, ইউরোপে ৮৭৫,০০০ ডলার, বিশ্বের অন্যান্য দেশে ৪৫০,০০০ ডলার আয় করেছে।
এই অভাবনীয় সাফল্যে ‘সাইয়ারা’ প্রমাণ করেছে, ভালো গল্প, নির্মাণের মুন্সিয়ানা, সাবলীল অভিনয় এবং হৃদয় ছোঁয়া সংগীত সমৃদ্ধ সিনেমা দর্শককে আকৃষ্ট করবেই।
এলআইএ/জেআইএম