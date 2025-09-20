অবশেষে প্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় করালেন শ্রদ্ধা কাপুর

অবশেষে প্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় করালেন শ্রদ্ধা কাপুর
অনেক দিন ধরেই প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে শ্রদ্ধা কাপুরের। তবে সেই গুঞ্জনকে কখনোই পাত্তা দেননি এ অভিনেত্রী। বরং প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মধ্যে ছবি-ভিডিও পোস্ট করেন শক্তিকাপুর কন্যা। তবে এবার আর কোনো লুকোচুরি নয়, বরং ইনস্টাগ্রামে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিলেন, তিনি মনের মানুষ পেয়ে গেছেন!
বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শ্রদ্ধা কাপুর একটি ভিডিও আপলোড করেছেন। এতে তাকে দেখা গেছে ব্যবসায়ী রাহুল মোদীর সঙ্গে। আর সেই ভিডিও পোস্ট করেই শ্রদ্ধা লিখেছেন, কেই এরকম একটা মানুষ খুঁজে বের করে দাও, যে আমার সব বায়না শুনবে।’ এই ভিডিওতে রাহুল মোদীকে ট্যাগ করলেন শ্রদ্ধা কাপুর। সঙ্গে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আচ্ছা কে বলতে পারে, সেই মানুষটা কোথায় রয়েছে!’ এই ভিডিও দেখে রাহুল মোদী কিন্তু লাইকও দিয়েছেন।
২০২৪ সাল থেকেই রাহুল মোদীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন শ্রদ্ধা কাপুরের। সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে, ফটোসাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়া একটি ভিডিও থেকেই। যেখানে শ্রদ্ধাকে দেখা যায় রাহুল মোদীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় ডিনার করতে। আর তারপর থেকেই বলিউডে রটে যায় শ্রদ্ধা ও রাহুলের প্রেমের কথা।
এর আগে অবশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে নাম জুড়েছিল অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের। সেই প্রেমের গুঞ্জনকে সঙ্গে নিয়েই বক্স অফিসে সুপারহিট হয় ‘আশিকী ২’। তারপরই ভাঙে আদিত্যর সঙ্গে তার সম্পর্ক। শোনা যায়, শ্রদ্ধাকে ছেড়ে আদিত্য মন দেন অনন্যা পাণ্ডেকে। তবে সে সব পুরোনো কাসুন্দিকে একপাশে রেখে এবার রাহুল মোদীর সঙ্গেই তার প্রেমকে সামনে আনলেন শ্রদ্ধা।
