  2. বিনোদন

বাস্তব জীবনেও প্রেমে জড়ালেন সাইয়ারা জুটি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাস্তব জীবনেও প্রেমে জড়ালেন সাইয়ারা জুটি
সাইয়ারা ছবির দৃশ্যে আহান ও আনীত

বাস্তব জীবনেও প্রেমে জড়ালেন সাইয়ারা জুটি। ‘সাইয়ারা’ সিনেমার নায়ক-নায়িকা আহান পান্ডে আর আনীৎ পাড্ডাকে নিয়ে এমন খবরই উড়ছে বলিউডের বাতাসে। পর্দায় তাদের কেমিস্ট্রি দেখে দর্শক মুগ্ধ হয়েছে। দেশ বিদেশে দারুণ সাড়া ফেলেছে সিনেমাটি। বক্স অফিসেও সাইয়ারা জুটি করেছে বাজিমাত।

শোনা যাচ্ছে, তাদের এই কেমিস্ট্রি এখন শুধু সিনেমাতেই সীমাবদ্ধ নেই। বাস্তবেও প্রেমে মজেছেন তারা!

জানা গেছে, শুটিংয়ের সময় নাকি আহান খুব খেয়াল রাখতেন আনীতের। একসঙ্গে কাজ করতে করতে তাদের বন্ধুত্বটা ধীরে ধীরে প্রেমে বদলে গেছে। এখন তারা নাকি একেবারে সোনায় সোহাগা যুগল! কেউ কাউকে চোখে হারান না। তবে সাইয়ারা জুটি তাদের প্রেম গোপন রেখেছেন।

শোনা যাচ্ছে, প্রযোজক আদিত্য চোপড়াই নাকি বলেছেন প্রেমের খবর গোপন রাখতে। কারণ? দু’জনের নতুন তারকাখ্যাতিতে নাকি ‘কাপল ট্যাগ’ খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আপাতত চুপচাপ চলছে ভালোবাসা।

এদিকে আনীৎ পাড্ডা যোগ দিচ্ছেন দিনেশ ভিজানের হরর-কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে। নতুন সিনেমার নাম হবে ‘শক্তি শালিনী’। ইতিমধ্যেই নাকি লুক টেস্টও শেষ করে ফেলেছেন তিনি।

ছবির শুটিং শুরু হবে চলতি বছরের শেষ দিকে। কে পরিচালনা করবেন, তা এখনো রহস্য। তবে শোনা যাচ্ছে, ‘মুঞ্জা’ বানানো আদিত্য সারপোতদারকেই ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চাইছেন দিনেশ ভিজান।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নাঈম-শাবনাজের মেয়ের সঙ্গে আড্ডা, নবাববাড়িতে মুগ্ধ হানিয়া

নাঈম-শাবনাজের মেয়ের সঙ্গে আড্ডা, নবাববাড়িতে মুগ্ধ হানিয়া

ঢালিউড
খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল, পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি

খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল, পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি

বিশ্বচলচ্চিত্র
শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির

শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির

শাকিব-খান