লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর চেয়েও জনপ্রিয় শাহরুখ খান

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর চেয়েও জনপ্রিয় শাহরুখ খান
হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর চেয়েও জনপ্রিয় বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। চলচ্চিত্র পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ এমনটাই জানিয়েছেন এক বক্তব্যে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন দৃশ্য দেখেছেন বলে দাবি করেন।
লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং শাহরুখ খান উভয়েই নিজেদের খ্যাতি গড়ে তুলেছেন বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ২০১২ সালে জার্মানির বার্লিনে যে চিত্র দেখেছেন তাতে অনুরাগের মনে হয়, ফ্যানদের পছন্দ একেবারেই ভিন্ন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দর্শক শাহরুখ খানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন ডিক্যাপ্রিওর চেয়ে বেশি।
অনুরাগ বলেন, ‘আমি নিজের চোখে দেখেছি বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চিত্রটা ছিল শাহরুখের পক্ষে। লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওও ওই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শাহরুখ খানও ছিলেন। কিন্তু সকাল থেকে দর্শকরা শাহরুখ খানের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।’
শাহরুখ খান ২০১২ সালে তার তৃতীয়বারের মতো ফেস্টিভ্যালে অংশ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, লারা দত্তা, বোমান ইরানি, কুণাল কাপুর এবং ওম পুরি। অন্যদিকে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ‘জে. এডগার’ ছবির প্রচারের জন্য উপস্থিত ছিলেন। অনুরাগ কাশ্যপ নিজস্ব প্রকল্প ‘গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর’ প্রচারের জন্য ছিলেন সেখানে।
এলআইএ/জেআইএম