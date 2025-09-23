মামলা হচ্ছে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের নামে, ফেঁসে যাচ্ছেন রণবীরও

মামলা হচ্ছে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের নামে, ফেঁসে যাচ্ছেন রণবীরও
প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’ মুক্তির পর বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছেন শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান। তবে আনন্দের মাঝেই এলো অস্বস্তিকর খবর। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পথে এগোচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
শুধু আরিয়ানই নন, বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন অভিনেতা রণবীর কাপুরও। সিরিজটিতে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। দেখা গেছে, ই-সিগারেট টানছেন রণবীর। কমিশনের অভিযোগ, নিষিদ্ধ পণ্যটি প্রচারের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ভ্রান্ত পথে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উপরন্তু, পর্দায় কোথাও সতর্কবার্তাও নেই।
এই অভিযোগে সিরিজের নির্মাতা-প্রযোজক এবং নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মুম্বাই পুলিশে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে নোটিশ পাঠিয়ে রণবীরের ধূমপানের দৃশ্য কেটে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
তবে এখনো এ নিয়ে মুখ খোলেননি আরিয়ান বা রণবীর।
১৮ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ আরও ছিলেন শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরসহ একঝাঁক তারকা।
