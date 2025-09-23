  2. বিনোদন

মামলা হচ্ছে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের নামে, ফেঁসে যাচ্ছেন রণবীরও

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মামলা হচ্ছে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের নামে, ফেঁসে যাচ্ছেন রণবীরও
আরিয়ান খান ও রণবীর কাপুর

প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’ মুক্তির পর বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছেন শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান। তবে আনন্দের মাঝেই এলো অস্বস্তিকর খবর। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পথে এগোচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

শুধু আরিয়ানই নন, বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন অভিনেতা রণবীর কাপুরও। সিরিজটিতে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। দেখা গেছে, ই-সিগারেট টানছেন রণবীর। কমিশনের অভিযোগ, নিষিদ্ধ পণ্যটি প্রচারের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ভ্রান্ত পথে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উপরন্তু, পর্দায় কোথাও সতর্কবার্তাও নেই।

এই অভিযোগে সিরিজের নির্মাতা-প্রযোজক এবং নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মুম্বাই পুলিশে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে কমিশন। পাশাপাশি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে নোটিশ পাঠিয়ে রণবীরের ধূমপানের দৃশ্য কেটে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

তবে এখনো এ নিয়ে মুখ খোলেননি আরিয়ান বা রণবীর।

১৮ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ আরও ছিলেন শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরসহ একঝাঁক তারকা।

এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নাঈম-শাবনাজের মেয়ের সঙ্গে আড্ডা, নবাববাড়িতে মুগ্ধ হানিয়া

নাঈম-শাবনাজের মেয়ের সঙ্গে আড্ডা, নবাববাড়িতে মুগ্ধ হানিয়া

ঢালিউড
খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল, পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি

খোঁপায় গুঁজেছেন ফুল, পথে পথে ঘুরে খেলেন ফুচকা-ঝালমুড়ি

বিশ্বচলচ্চিত্র
শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির

শাকিব খানের উরাধুরা গানের সঙ্গে নাচলেন হানিয়া আমির

শাকিব-খান