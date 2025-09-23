টিজারেই ভাইরাল তিন নায়কের কমেডি

টিজারেই ভাইরাল তিন নায়কের কমেডি
মিলাপ মিলান জাভেরি পরিচালিত জনপ্রিয় কমেডি সিরিজের চতুর্থ কিস্তি ‘মাস্তি ৪’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এ ছবি দিয়ে দীর্ঘদিন পর কমেডি নিয়ে একসঙ্গে ফিরছেন রিতেশ দেশমুখ, বিবেক ওবেরয় এবং আফতাব শিবদাসান। সম্প্রতি ছবির টিজার প্রকাশিত হয়েছে। সেটি ভাইরাল হয়েছে। হাস্যরস ও মজার মুহূর্তে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তিনি অভিনেতা।
টিজারের দৈর্ঘ্য ১ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। এতে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন রিতেশ, বিবেক ও আফতাবের হাস্যরসের মিশ্রণ, বিশেষ করে বিবেকের একটি সংলাপ যা দর্শককে ফেটে হেসে তোলে। এছাড়া এলনাজ নুরুজি, রুহি সিং, নাটালিয়া জানোসজেক ও শ্রেয়া শর্মার অভিনয় টিজারটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
টিজার প্রকাশের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা তাদের উত্তেজনা জানিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, “মাস্তি ৪’ ছবির টিজার সম্পূর্ণ মজার, দর্শকরা পুরোপুরি ফ্যান্টাস্টিক হাসি উপভোগ করবে।’
আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘বছরের সবচেয়ে ক্রেজি কমব্যাক!’ একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘প্রতীকী ত্রয়ী ফিরে এসেছে।’
‘মাস্তি’ সিরিজের আগের পর্বগুলোর কমেডি বজায় রেখে এবার গল্পে নতুন মোড় এনেছে। এবার নারী চরিত্রদেরও অ্যাডাল্ট রিলেশনশিপের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
ত্রয়ীর পাশাপাশি সিনেমায় আছেন আরশাদ ওয়ারসি, জেনেলিয়া ডি’সোজা, নারগিস ফাখরি, তুষার কাপুর, শাহাদ রন্ধাভা, এলনাজ নুরুজি এবং রুহি সিং। সিনেমার শুটিং হয়েছে যুক্তরাজ্যে ৪০ দিনের বেশি সময় ধরে।
আসছে নভেম্বরের ২১ তারিখ থেকে ভারতের সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পাচ্ছে ‘মাস্তি ৪’।
এলআইএ/এএসএম