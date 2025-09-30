  2. বিনোদন

ছেলেকে নিয়ে প্রথম পূজা পরমব্রত-পিয়ার, শৈশবে ফিরলেন অভিনেতা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছেলে নিষাদকে নিয়ে প্রথম পূজার আনন্দে মেতেছেন পরমব্রত-পিয়া। ছবি: অভিনেতার ফেসবুক থেকে

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বাবা হওয়ার পর এবারের পূজা প্রথম। এখন তার পুত্র নিষাদের বয়স তিন মাস। সদ্য ছেলেকে প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি। পুত্রকে নিয়ে প্রথমবার পূজার আনন্দে মেতেছেন তারা। পরিবার নিয়ে এ অভিনতো ফিরে গেলেন শিকড়ের সন্ধানে।

আজকের (৩০ সেপ্টেম্বর) অষ্টমীতে চট্টোপাধ্যায় পরিবার হলুদ সাজে সেজেছে। ছেলে নিষাদের সঙ্গে রং মিলেয়ে পোশাক পরেছেন বাবা পরম ও মা পিয়া। পরম ও নিষাদ হলুদ পাঞ্জাবি ও ধুতিতে। পিয়া পরেন সাদা হলুদের মধ্যে লং ফ্রক।

পরমব্রত ছেলেকে নিয়ে গেলেন নিজের মামাবাড়ির এলাকায়। নিষাদকে কোলে নিয়ে দুর্গাপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে পরমব্রত লেখেন, ‘একসঙ্গে আমাদের তিনজনের প্রথম মহাঅষ্টমী। মামার বাড়ির পাড়ায়, যেখানে বড় হয়েছি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের পর এই দিনে প্রতি বছর এখানেই ফিরে যাই। সহজ সাধারণ মিষ্টি পাড়ার পূজা... বাবার ছোটবেলার পাড়ায়। নডিবাবুকে নিয়ে প্রথম আসা।’

পরমব্রত আগেই জানিয়েছেন, সন্তান জন্মের পর পিতৃত্বকালীন ছুটি নেবেন। সন্তানের বেড়ে ওঠার সাক্ষী থাকবেন। সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব পিয়ার সঙ্গে শেয়ার করে নেবেন বলেই জানিয়েছিলেন। সেই কথা যে রেখেছেন, আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন পিয়া।

এমএমএফ/জেআইএম

