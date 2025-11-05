মৃত্যুর পরও দেবতা ও অসুরদের সাথে বাহুবলীর মহাযুদ্ধ

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ এক দশক পর আবারও ফিরছে ‘বাহুবলী’। মুক্তি পেয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র ‘বাহুবলী : দ্য ইটারনাল ওয়ার - পর্ব ১’র প্রথম টিজার। এতে দেখা মিলেছে অমরেন্দ্র বাহুবলির মৃত্যুর পরের জীবনের এক মায়াময় অধ্যায়।

দুই মিনিট ২৭ সেকেন্ডের টিজারটির শুরুতে দেখা যায়, অমরেন্দ্র বাহুবলীর আত্মা পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছে। সেখানে তিনি মহাদেবের মূর্তির সামনে নৃত্যরত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করছেন। এরপর টিজারে হঠাৎই দেখা যায় পতিত নগরী পাতাল লোকে দেবরাজ ইন্দ্র ও ভীষাসুরের মধ্যে তীব্র সংঘাত।

দৃশ্যটি যত এগোয়, ততই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। টিজারের একদম শেষে দেখা যায়, নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন বাহুবলি। সে দৃশ্য চোঁখ ধাঁধানো। দর্শকরা প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন।

‘বাহুবলী : দ্য ইটারনাল ওয়ার’ পরিচালনা করেছেন ইশান শুক্লা। তিনি এর আগে ‘স্টার ওয়ারস: ভিশনস’ ও ‘দ্য ব্যান্ডিটস অব গোলক’-এর মতো আন্তর্জাতিক অ্যানিমেশন প্রকল্পে কাজ করেছেন। সম্প্রতি প্রভাস, রানা ডাগুবাতি ও এস এস রাজামৌলি একত্রে এক সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্রটির নানা দিক তুলে ধরেন।

প্রভাস জানান, এই অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রটির বাজেট প্রায় ১২০ কোটি রুপি। ভারতীয় অ্যানিমেশন ইতিহাসে সর্বোচ্চ এটি। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করবে বলেও প্রত্যাশা তাদের।

এর আগে নির্মাতারা ‘বাহুবলী : দ্য এপিক’ নামে সিরিজটির পুনঃসম্পাদিত একক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেখানে ‘বাহুবলী : দ্য বিগিনিং’ ও ‘বাহুবলী : দ্য কনক্লুশন’ - দুটি ছবিই একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। গত ৩১ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে সেই সংস্করণটি মুক্তি পায়। তারই সঙ্গে প্রদর্শিত হয় নতুন অ্যানিমেটেড ছবির টিজার।

এদিকে, প্রভাসকে পরবর্তীবার দেখা যাবে ‘দ্য রাজা সাব’ নামের ভৌতিক-কমেডি ছবিতে। মারুতি পরিচালিত এই ছবিতে এক যুবকের গল্প বলা হয়েছে। সে নিজের পৈতৃক ভিটে বিক্রি করতে গিয়ে জানতে পারে, বাড়িটি নাকি তার মৃত দাদার আত্মায় ভরপুর। ছবিটিতে প্রভাসের সঙ্গে আরও আছেন মালভিকা মোহনন, নিধি আগারওয়াল, সঞ্জয় দত্ত ও বোমান ইরানি। এর মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি।

তাছাড়া প্রভাসের হাতে আরও দুটি বড় প্রকল্প রয়েছে ‘ফৌজি’ ও ‘স্পিরিট’ নামে।

