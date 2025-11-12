সব গুজব থামিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র

সব গুজব থামিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ধর্মেন্দ্র
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবশেষে চিকিৎসার পর বুধবার সকালে তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। ভক্ত-অনুরাগীদের স্বস্তির খবর জানিয়ে চিকিৎসক জানিয়েছেন, পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে তার চিকিৎসা বাসাতেই চলবে।
ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. প্রতীত সামদানি আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম পিটিআইকে বলেন, ‘সবার প্রার্থনা ও ভালোবাসায় ধর্মেন্দ্রজি সেরে উঠছেন। আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার পরবর্তী চিকিৎসা বাড়িতেই করা হবে।’
কয়েক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ থাকার পর ধর্মেন্দ্রর সুস্থতার খবর পেয়ে ভক্তদের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। অভিনেতার পরিবারের পক্ষ থেকেও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্র সাহেবকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন বাসায় থেকে চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সময়ে পরিবারের গোপনীয়তা বজায় রাখতে গণমাধ্যম ও জনসাধারণের কাছে বিনীত অনুরোধ রইল। আমরা সবার ভালোবাসা, প্রার্থনা ও শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞ।’
এর আগে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুজবে বলিউডে হইচই পড়ে গিয়েছিল। পরে তার স্ত্রী হেমা মালিনী ও মেয়ে এষা দেওল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়ে দেন, এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়া। এষা জানান, ‘আমার বাবা এখন স্থিতিশীল আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সবাইকে ধন্যবাদ, আপনারা বাবার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।’
অভিনেতার বড় ছেলে সানি দেওলের টিমও একটি বিবৃতিতে জানায়, ‘স্যার সুস্থ হচ্ছেন এবং চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছেন। সবাই তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করুন।’
ধর্মেন্দ্রর অসুস্থতার খবরের পর থেকেই হাজারও ভক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবরে এখন স্বস্তি ফিরে এসেছে ভক্তদের মুখে। অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘ধর্মজি, আপনাকে আবার সিনেমায় দেখতে চাই। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।’
