হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গোবিন্দ, কেমন আছেন অভিনেতা

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গোবিন্দ, কেমন আছেন অভিনেতা
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তীব্র মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা ও মাথায় ভারীভাব অনুভব করার পর মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাতে নিজ বাড়িতে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। সেই অবস্থায় দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়।
জানা গেছে, চিকিৎসকরা তাকে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলেছেন।
গোবিন্দের ব্যবস্থাপক শশী সিনহা সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে জানিয়েছেন, ‘তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল, মাথা ঘুরছিল এবং অস্বস্তি বোধ করছিলেন। চিকিৎসকরা তাই তাকে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছেন। বর্তমানে তার সব ধরনের পরীক্ষা চলছে এবং তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।’
তিনি আরও জানান, ‘গত রাতেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসক শিগগিরই বিস্তারিত পরীক্ষা করবেন।’
এদিকে গোবিন্দের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
নব্বই দশকের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দ নাচ ও কমেডিকে নিয়ে গেছেন অন্য মাত্রায়। ১৯৮৬ সালে ‘ইলজাম’ সিনেমার মাধ্যমে তার অভিনয়জীবনের সূচনা হয়। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১৪০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। তার ‘আঁখে’, ‘হাসিনা মান জায়েগি’, ‘কুলি নম্বর ওয়ান’, ‘ভাগম ভাগ’, ‘স্বর্গ’, ‘রাজা বাবু’, ‘খুদগর্জ’, ‘পার্টনার’, ‘হিরো নম্বর ওয়ান’ ও ‘বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা’সহ একাধিক সুপারহিট ছবিগুলো আজও দর্শককে নস্টালজিক করে।
আরও পড়ুন
চ্যাট শোতে যৌনতা নিয়ে খোলামেলা ভিকি কৌশল
বিস্ফোরণের ছায়া বলিউডে, বিপাকে রণবীর
অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে আরও বেশ কয়েকজন বলিউড তারকা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। প্রবীণ অভিনেতা জিতেন্দ্র এক প্রার্থনা সভায় পড়ে গিয়ে আহত হলে পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার ছেলে তুষার কাপুর জানিয়েছেন, বর্তমানে জিতেন্দ্র সুস্থ আছেন।
প্রবীণ খলনায়ক প্রেম চোপড়াকেও বার্ধক্যজনিত কারণে লিলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
অন্যদিকে বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তবে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি এখন অনেকটা সুস্থ এবং বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।
পরিবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্র এখন বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। আমরা গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করছি যেন তারা তার ব্যক্তিগত সময় ও গোপনীয়তাকে সম্মান করেন। সবাইকে ভালোবাসা, দোয়া ও শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।’
এলআইএ/জিকেএস