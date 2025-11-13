ধর্মেন্দ্রর বাড়ির সামনে আলোকচিত্রীদের ভিড়, সানির ক্ষোভ

ধর্মেন্দ্রর বাড়ির সামনে আলোকচিত্রীদের ভিড়, সানির ক্ষোভ
অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর অসুস্থতার সংবাদে সম্প্রতি উদ্বিগ্ন হয়েছিল পুরো বলিউড। গত ১০ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রবীণ এই তারকাকে। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর ভুয়ো খবরও। তবে দেওল পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত জানানো হয়, খবরটি একেবারেই গুজব। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদ প্রচারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিবারের সদস্যরা।
ধর্মেন্দ্র হাসপাতালে থাকাকালীন সেখানে জনতার ভিড় সামলাতে পুলিশের হস্তক্ষেপ করতে হয়। বুধবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পরও শান্তি মেলেনি। বাড়ির বাইরে আলোকচিত্রীদের ভিড় দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন ছেলে সানি দেওল। সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আপনাদের লজ্জা করে না? আপনাদেরও তো পরিবার আছে! নির্লজ্জের মতো ছবি তুলে যাচ্ছেন-লজ্জা হওয়া উচিত আপনাদের।” মুহূর্তেই সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
অন্যদিকে স্বামীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা জানাতে হেমা মালিনী বলেন, “এটা আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়। সন্তানরাও খুব উদ্বিগ্ন। তবে উনি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন-এটাই বড় স্বস্তি। এখন ওনার পাশে পরিবারের সবার থাকা সবচেয়ে জরুরি। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। সবাই ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করবেন।”
