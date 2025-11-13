বিয়ে নিয়ে খোলামেলা কথা বলায় সমালোচনার মুখে অজয়-কাজল

বিয়ে নিয়ে খোলামেলা কথা বলায় সমালোচনার মুখে অজয়-কাজল
বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি অজয় দেবগন ও কাজল-সম্প্রতি তাদের মন্তব্যে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। কাজল বলেছিলেন, বিয়ের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা উচিত। জীবনভর একসঙ্গে থাকার বাধ্যবাধকতা না থাকাই ভালো বলে মত দিয়েছেন তিনি। সেই বক্তব্যের রেশ না কাটতেই এবার প্রেম নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন স্বামী অজয় দেবগন।
অজয়ের মতে, বর্তমান প্রজন্মের প্রেমে গভীরতা নেই। তাদের সময়ে প্রেম মানেই ছিল আবেগ ও দৃঢ়তার মিশেল। এখন সেই অনুভব হারিয়ে গেছে। অভিনেতা বলেন, “ভালোবাসা পাওয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তি আছে। আমরা প্রেমে পড়লে যে অনুভূতি তৈরি হতো, নতুন প্রজন্মেরও তা অনুভব করা উচিত। এখন ওই শর্তহীন ভালোবাসা শুধু পোষ্যের প্রতিই অনুভব করা যায়।”
তবে নিজের কথার বিরোধিতা করতেও ভোলেননি অজয়। তার ভাষায়, ‘আসলে পোষ্যরা কিছু ফেরত চায় না, তাই এমন ভালোবাসা মানুষের মধ্যে সম্ভব নয়।’
অন্যদিকে কাজল সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “বিয়ের সম্পর্ক ‘রিনিউ’ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সম্পর্কের একটা সময়সীমা থাকলে অশান্তিও কম হতো।”
আরও পড়ুন:
জানা গেল কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ, ফিরলেন বাড়ি
প্রিয় নায়ক দিলীপ কুমারকে নিয়ে ধর্মেন্দ্রের অজানা যত পাগলামি
দম্পতির এই বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক জল্পনা। বলিপাড়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি অজয়-কাজলের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে? যদিও এ নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি দুজনের কেউই।
এমএমএফ/এমএস