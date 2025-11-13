হঠাৎ ভাইরাল হওয়া কে এই অভিনেত্রী

হঠাৎ ভাইরাল হওয়া কে এই অভিনেত্রী
গত কয়েক দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় নীল শাড়ি পরা এক নারীকে নিয়ে তোলপাড় নেটদুনিয়া। এক্স জুড়ে চলছে তার ছবি, ভিডিও ও মিমের বন্যা। কেউ বলছেন- ‘ইন্ডিয়ার সিডনি সুইনি’, কেউ আবার তুলনা করছেন মনিকা বেলুচির সঙ্গে। সবাই জানতে চাইছে-কে এই অভিনেত্রী?
তিনি হলেন মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ গিরিজা ওক গোড়বলে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় করছেন এই অভিনেত্রী, যিনি হঠাৎ ভাইরাল হয়েছেন একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারের অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায়।
ভিডিওটিতে গিরিজা তার কলেজজীবনের এক মজার ঘটনা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, “একবার আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্লাসে এসে প্রশ্ন করলেন- ‘হোয়াট আর বেবস?’ সবাই হতবাক! পরে বুঝলাম, স্যার আসলে বলতে চেয়েছিলেন ‘ওয়েভস’। উচ্চারণে সেটাই শুনিয়েছিল ‘বেবস’!”
এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই গিরিজার ছবি ও ক্লিপে ভরে গেছে এক্স-এর টাইমলাইন। কেউ প্রশংসা করছেন তার সৌন্দর্যের, কেউ আবার হাস্যরসাত্মক মিম বানাচ্ছেন।
ভাইরাল হওয়া প্রসঙ্গে গিরিজা বলেন, “আমি একই সঙ্গে মুগ্ধ আর মজা পাচ্ছি। হঠাৎ ফোনে কল, মেসেজে ভরে গেল! বন্ধুরা বলল, ‘তুমি জানো, এক্স-এ কী চলছে?’ এরপর দেখলাম, আমার ছবিগুলো ভাইরাল হয়ে গেছে।”
তবে কিছু অপ্রীতিকর পোস্টে হতাশও হয়েছেন অভিনেত্রী। তার ভাষায়, “কিছু নিম্নমানের পেজ আমার ছবি বিকৃতভাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু মারাঠি দর্শকরা পাশে থেকেছেন-বলেছেন, ‘তোমরা এখন চিনলে কী হবে, আমরা তো অনেক বছর ধরে ওকে চিনি!’”
সবকিছু নিয়ে হাস্যরস বজায় রেখেছেন গিরিজা। বলেন, “এটা এক ধরনের ট্রেন্ড-আসবে, মিলিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাজ থাকবে। যদি এই সুযোগে কেউ আমার কাজ আবিষ্কার করে, সেটাই আনন্দের।”
পরিবারের প্রতিক্রিয়া নিয়েও তিনি বলেন, “আমি এমন পরিবারে বড় হয়েছি, যেখানে সবাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। বাবা অভিনেতা, স্বামী পরিচালক, শ্বশুর প্রযোজক। আমরা জানি, আলোচনায় থাকলে সমালোচনাও আসবে।”
১৯৮৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জন্ম গিরিজার। তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা গিরিশ ওক–এর কন্যা। মুম্বইয়ের ঠাকুর কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স থেকে বায়োটেকনোলজিতে স্নাতক শেষ করে থিয়েটারে যোগ দেন। মঞ্চ থেকে শুরু করে টেলিভিশন ও সিনেমা-সব মাধ্যমেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি।
গিরিজার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে বলিউডের ‘তারে জমিন পর’, ‘শোর ইন দ্য সিটি’, এবং সর্বশেষ শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’। ২০১১ সালে তিনি বিয়ে করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সুহৃদ গোড়বোলেকে।
বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ব্লু শাড়িওয়ালি’ হিসেবেই বেশি পরিচিত গিরিজা ওক। তবে তার নিজের বক্তব্যে, “ভাইরাল হওয়া নয়, আমার অভিনয়ই আমার আসল পরিচয়।”
