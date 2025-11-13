  2. বিনোদন

জুবিন গার্গের শেষ সিনেমার পাইরেসি, গ্রেপ্তার ইউটিউবার

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
জুবিন গার্গের শেষ সিনেমা ‘রই রই বিনালে’ মুক্তির পর থেকেই সাড়া ফেলেছে বক্স অফিসে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের আসামের কিংবদন্তিতুল্যু সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের শেষ সিনেমা ‘রই রই বিনালে’ মুক্তির পর থেকেই সাড়া ফেলেছে বক্স অফিসে। ৩১ অক্টোবর মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটিকে ঘিরে আবেগে ভেসেছেন অনুরাগীরা। প্রথম দিন থেকেই সব প্রেক্ষাগৃহে হাউসফুল শো, এমনকি বন্ধ থাকা হলও খুলেছে ‘জুবিন ম্যাজিক’-এর টানে।

তবে এমন সফলতার আবহেই ঘটল অঘটন। সিনেমাটির পাইরেটেড সংস্করণ ছড়িয়ে পড়ায় বিপাকে পড়েন এক ইউটিউবার। বৃহস্পতিবার আসাম পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা লখিমপুর জেলার গোয়ালপাড়া অঞ্চল থেকে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে।

জানা যায়, রফিকুল নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘রফিকুল আর ব্লগ’-এ ‘রই রই বিনালে’র একাধিক দৃশ্য আপলোড করেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ হন প্রয়াত শিল্পীর ভক্তরা এবং পানবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে তদন্তে নেমে পুলিশ তাকে আটক করে।

এদিকে জুবিন গার্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসাম সরকার ঘোষণা করেছে- সিনেমাটি থেকে রাজ্যের যে জিএসটি রাজস্ব আসবে, তা শিল্পীর প্রতিষ্ঠিত ‘কলাগুরু আর্টিস্ট ফাউন্ডেশন’-এ দান করা হবে। এই তহবিল থেকে সহায়তা করা হবে সমাজের অবহেলিত শিল্পীদের।

বর্তমানে অসমের প্রায় ৫০০টি প্রেক্ষাগৃহে চলছে ‘রই রই বিনালে’। দর্শকের চাহিদায় অন্যান্য বড় বাজেটের সিনেমার শো কমিয়ে বাড়ানো হয়েছে এই সিনেমার প্রদর্শনী সংখ্যা। অনুরাগীদের ভাষায়- “অসমে এখন শুধু জুবিন ম্যাজিকই চলছে, চলবেও।”

