স্ত্রী আলিয়াকেও ফলো করতে দেন না রণবীর, কিন্তু কেন

প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। ছবি: সংগৃহীত

নিজেকে প্রচারের আলো থেকে দূরে রাখতেই ভালোবাসেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কোনো অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট নেই। তবে এবার জানা গেল, অভিনেতার রয়েছে এক গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট-যার কথা নিজেই ফাঁস করেছেন তিনি!

সম্প্রতি দুবাইয়ে এক লাক্সারি রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের উদ্বোধনে স্ত্রী আলিয়া ভাটের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন রণবীর। সেখানেই ‘গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট’ নিয়ে কথা ওঠে। রণবীর হেসে বলেন,“আমি অফিসিয়ালি ইনস্টাগ্রামে নেই। তবে একটা ফিনস্টা অ্যাকাউন্ট আছে-যেটা কেউ জানে না! পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ মানুষ আছেন, যাদের কাজ আমি গোপনে ফলো করি। কিন্তু অফিসিয়ালি ইনস্টাগ্রামে থাকলে নিজের জীবন সবার সামনে তুলে ধরার একটা দায় তৈরি হয়, যা আমি চাই না।”

অভিনেতা আরও বলেন, “আমার সিনেমাই আমার আসল প্ল্যাটফর্ম। আমি সেখানে নিজেকে দেখাতে চাই, ইনস্টাগ্রামে নয়।”

মজার ব্যাপার, রণবীর স্বীকার করেছেন, তার এই ‘ফিনস্টা’য় কোনো ফলোয়ার নেই! এমনকি স্ত্রী আলিয়া ভাটকেও ফলো করতে দেন না। আলিয়া মজার ছলে বলেন, “ও আমাকে পর্যন্ত ফলো করতে দেয় না!” রণবীরের জবাব, “ও যদি আমার ওই অ্যাকাউন্ট ফলো করে, সবাই জেনে যাবে সেটা আমার।”

আলিয়া হাসতে হাসতে যোগ করেন, “ওর ওই অ্যাকাউন্টে মোটে দুটো রিল আছে-যেটা ও আর দু’জন ছাড়া কেউ দেখবে না!”

ইভেন্টে দু’জনেই ছিলেন জমকালো পোশাকে-রণবীর পরেছিলেন নেভি ব্লু স্যুট, আর আলিয়া ঝলমল করছিলেন সোনালি গাউনে। দু’জনে একসঙ্গে নেচেছেন ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ ছবির জনপ্রিয় গান ‘বদতমিজ দিল’-এ।

রণবীর ও আলিয়া ২০২২ সালের এপ্রিলে বিয়ে করেন। তাদের কন্যা রাহা জন্ম নেয় সেই বছরের নভেম্বরে। ২০২৩ সালের বড়দিনে প্রথমবার জনসমক্ষে মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই তারকা দম্পতি।

বর্তমানে আলিয়া ব্যস্ত আছেন ‘আলফা’ ছবির শুটিংয়ে, যেখানে তিনি অভিনয় করছেন এক কমব্যাট ইউনিট অফিসারের চরিত্রে। অন্যদিকে রণবীর কাপুর কাজ করছেন নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ ছবিতে। তবে সবচেয়ে বড় চমক-সঞ্জয় লীলা বনশালির আসন্ন পিরিয়ড ড্রামা ‘লভ অ্যান্ড ওয়ার’–এ একসঙ্গে দেখা যাবে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশলকে।

