কাকে হারিয়ে শোকাহত অমিতাভ বচ্চন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
অমিতাভ বচ্চন। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডে আবারও শোকের ছায়া নেমেছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলচ্চিত্র জগতে নিজের অনবদ্য উপস্থিতি রেখে যাওয়া বর্ষীয়ান অভিনেত্রী কামিনী কৌশল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শনিবার তার প্রয়াণের খবর শোনার পর শোক প্রকাশ করেছেন বলিউডের লেজেন্ড অমিতাভ বচ্চন।

কামিনী কৌশলের মৃত্যু অমিতাভের কাছে শুধু একটি শিল্পীর বিদায়ের নয়, বরং এক প্রিয় সম্পর্কের শেষ অধ্যায়ও। অমিতাভ তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, “একে একে সকলে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কামিনীজির দিদি আমার মায়ের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। তাদের বন্ধুত্ব দেশভাগের সময় থেকে চলছিল। তার দিদি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর প্রথা অনুযায়ী কামিনীর বিয়ে হয়ে যায়।”

অমিতাভের ভাষায়, “কামিনী অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন শিল্পী ছিলেন। তার মৃত্যু যেন একটি যুগের অবসান।” শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, শিল্পী হিসেবেও কামিনী কৌশলের অবদান বলিউডে চিরস্মরণীয়।

এছাড়া কামিনী কৌশলের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন নতুন প্রজন্মের তারকারা যেমন-শহিদ কাপুর, কিয়ারা আদবাণী। তারা সকলেই কামিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।

কামিনী কৌশল দীর্ঘ সময় ধরে বলিউডে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক হৃদয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগতে যে শূন্যতা তৈরি হলো, তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

