৫০ বছর পর নতুন সমাপ্তি নিয়ে হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘শোলে’

৫০ বছর পর নতুন সমাপ্তি নিয়ে হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘শোলে’
ভারতের চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সুপরিচিত ও প্রভাবশালী সিনেমা ‘শোলে’। এবার ৫০ বছর পর পুনঃমুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে সিনেমা হলে নতুন করে দেখানো হবে ফোর কে সংস্করণে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে দীর্ঘদিন ধরে সেন্সর হওয়া মূল সমাপ্তি।
১৯৭৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘শোলে’ চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, হেমা মালিনী, সঞ্জীব কুমার এবং আমজাদ খান। চলচ্চিত্রটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি হিসেবে পরিচিত। এর সংলাপ, চরিত্র এবং দৃশ্যগুলো এখনও জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে আছে।
পুনঃমুক্তির বিশেষ আকর্ষণ হলো মূল সমাপ্তির অন্তর্ভুক্তি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সনদ বোর্ড সমাপ্তির কিছু অংশ কাটার নির্দেশ দিয়েছিল। ফলে সমাপ্তির আসল কাহিনি দেখা যায়নি। সেটাই দেখা যাবে এবার।
‘দ্য ফাইনাল কাট’ নামে ফোর কে সংস্করণে দর্শকরা এবার দেখতে পাবেন সেই দৃশ্য যেখানে ঠাকুর (সঞ্জীব কুমার) গব্বার সিং (আমজাদ খান)-কে কাঁটা জুতো ব্যবহার করে শাস্তি দেন। এটি মূলত একটি আবেগঘন ও ন্যায়ের দৃশ্য হিসেবে শুট করা হয়েছিল। কিন্তু এটি সহিংস মনে হওয়ায় তখন পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন দ্বারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা করেছে, দর্শক এবার পরিচালক রমেশ সিপ্পির আসল পরিকল্পনা অনুযায়ী সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবেন।
নতুন করে সিনেমাটির মুক্তি বয়স্ক দর্শকের জন্য নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনবে। সেইসঙ্গে নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে ‘শোলে’র প্রভাব ও উত্তেজনা নতুন করে তৈরি করবে বলেও মনে করা হচ্ছে।
