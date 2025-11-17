ধর্মেন্দ্রর শারীরিক খোঁজ নিতে হেমার বাড়িতে শত্রুঘ্ন-পুনম
বলিউডের বর্ষীয়ান তারকা ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। সম্প্রতি তাকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে নানান গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনো বাড়িতেই চিকিৎসাধীন এ কিংবদন্তি অভিনেতা। এমন পরিস্থিতিতে খোঁজ-খবর নিতে হেমা মালিনীর বাড়িতে গেলেন শত্রুঘ্ন সিনহা ও তার স্ত্রী পুনম সিনহা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই বিষয়টি জানান শত্রুঘ্ন। হেমা মালিনীর সঙ্গে দেখা করার দুটি ছবিও শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘আমার প্রিয় বন্ধু, অসাধারণ মানুষ, দুর্দান্ত অভিনেত্রী ও সাংসদ হেমা মালিনীর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি ও আমার স্ত্রী পুনম তার পরিবারের খবর নিয়েছি। আমাদের প্রার্থনা তাদের সবার সঙ্গে রয়েছে। বড় ভাই ধর্মেন্দ্রর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী একসঙ্গে থাকেন না। অসুস্থতার কারণে ধর্মেন্দ্র নিজের বাড়িতেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর হেমা মালিনী জানান, সময়টা তার জন্য খুবই কঠিন। তবে নিজেকে দুর্বল দেখাতে চান না। ধর্মেন্দ্র বাড়িতে ফিরেছেন-এটাই এখন সবচেয়ে বড় স্বস্তি। তিনি আরও জানান, পরিস্থিতিতে তার সন্তানরাও ঠিকমতো ঘুমোতে পারছে না।
অভিনেতার বাড়ির সামনে দিনভর চিত্রসাংবাদিকদের ভিড় করলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সানি দেওল। তিনি অনুরোধ করেন, যেন গণমাধ্যমের লোকজন এমন সংবেদনশীল সময়ে পরিবারকে বিরক্ত না করেন। পরে নিরাপত্তার কারণে বাড়ির সামনে থেকে মিডিয়াকে সরিয়েও দেওয়া হয়।
এদিকে ধর্মেন্দ্রর খোঁজ নিতে বলিউডের বহু তারকাই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সবাই প্রার্থনা করছেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা।
