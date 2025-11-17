পুরনো বিতর্কে মুখ খুললেন আফতাব শিবদাসানী
কমেডি হোক বা ভিলেন-একসময় বলিউডে আফতাব শিবদাসানী ছিলেন জনপ্রিয়তম ক্রাশদের একজন। দীর্ঘ বিরতির পর ‘মাস্তি ৪’র প্রচারে ফিরেই পুরনো এক বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা।
বলিউডে একসময় গুঞ্জন ওঠে-সেটেই নাকি নিয়মিত মদ্যপান করতেন আফতাব, অতিরিক্ত নেশার কারণেই একের পর এক ছবি থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই কি এমন কিছু ঘটেছিল?
জবাবে আফতাব বলেন, ‘ছোটবেলায় শুনেছিলাম-সত্যি কখনো শব্দ করে না। সত্যি সবসময় নীরব থাকে। সত্যিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। তাই এই গুজব নিয়ে আজও কোনো কথা বলি না।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘মানুষ যা চাইবে তাই বিশ্বাস করবে। আমি এমন কোনো বিষয়ে কথা বলি না যেটা সত্যি নয়। অযথা গুজব নিয়ে আলোচনায় সময় নষ্ট করতে চাই না।’
অভিনেতার দাবি, তিনি সচেতনভাবেই নিজেকে বিতর্ক ও আলোচনার বাইরে রেখেছেন। ‘একসময় আমার অনেক শত্রু ছিল। অনেকে আমার সম্পর্কে অনেক বাজে কথা বলেছে। কিন্তু ভাগ্য ভালো-এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছিলাম যে মানুষ আমাকে পছন্দ না করলেও ঘৃণা করতে পারেনি। সবাই আমাকে এতটা চেনে না যে আমার বিষয়ে কথা বলবে।’
মিলাপ মিলান জাভেরি পরিচালিত ‘মাস্তি ৪’সিনেমায় ফিরছেন রিতেশ দেশমুখ, বিবেক ওবেরয় এবং আফতাব শিবদাসানী। ছবিতে আরও আছেন শ্রেয়া শর্মা, রুহি সিং, এলনাজ নরোউজি, তুষার কাপুর, শাদ রন্ধাওয়া ও নিশান্ত মালকানি।
আরও পড়ুন:
কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল
কন্যাসন্তান বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্যে উত্তাল সোশাল মিডিয়া
ওয়েভব্যান্ড প্রোডাকশন ও জি স্টুডিওর ব্যানারে নির্মিত ছবিটি দিয়ে ছয় বছর পর বলিউডে ফিরছেন আফতাব। আগামী ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নতুন কিস্তি।
এমএমএফ/এমএস