  2. বিনোদন

মুক্তির আগেই নজর কেড়েছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
মুক্তির আগেই নজর কেড়েছে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’
রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

চমক দেওয়ার ক্ষেত্রে রণবীর সিং যেন আলাদা নাম। জন্মদিনের সকালেই নিজের নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’র প্রথম লুক প্রকাশ করে অনুরাগীদের তাক লাগিয়ে দেন তিনি। উস্কোখুস্কো চুল, রক্তাক্ত মুখ আর সিগারেট হাতে রণবীরকে দেখে নেটিজেনদের চোখ কপালে উঠেছিল। চরিত্রের এমন রাফ অ্যান্ড টাফ উপস্থাপন বলিউডে নতুন কৌতূহল তৈরি করেছে।

এমন সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর-মুক্তির আগেই রেকর্ড গড়তে পারে ‘ধুরন্ধর’। শোনা যাচ্ছে, ছবিটি হতে পারে তিন ঘণ্টার বেশি দৈর্ঘ্যের। আগামী দশ দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে টিম ‘ধুরন্ধর’। সব ঠিক থাকলে পরিচালক আদিত্য ধর ও প্রযোজনা সংস্থার সিদ্ধান্তে ফিল্মটি দাঁড়াতে পারে ৩ ঘণ্টা ৫ মিনিটে, যা রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারের দীর্ঘতম ছবি।

পরিচালক আদিত্য ধর জানান, ‘রণবীরের ক্যারিয়ারে ‘ধুরন্ধর’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজেক্ট। এই চরিত্রে দর্শক তাকে একাধিক নতুন রূপে পাবেন। গল্পের গতি বা আবহ-কোনো কিছুতেই তাড়াহুড়ো করতে চাইনি আমরা। ছবির নানা বাঁক দর্শককে চমক দেবে।’

বলিউডে দীর্ঘ ছবির ইতিহাস নতুন নয়। এর আগে ‘অ্যানিম্যাল’ (৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট) ও ‘বাহুবলী’ (৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট) সময়ের মানদণ্ডে রেকর্ড গড়েছিল। এ তালিকায় রমেশ সিপ্পির কালজয়ী ‘শোলে’র দৈর্ঘ্য ছিল ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট।

সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণের কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল ‘ধুরন্ধর’র প্রচারণা। তবে এখন সবকিছুই এগোচ্ছে মুক্তির দিকে। চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর ছবিটি আসছে প্রেক্ষাগৃহে।

আরও পড়ুন:
কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল
কন্যাসন্তান বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্যে উত্তাল সোশাল মিডিয়া

প্রথম টিজারে রণবীরের পরিণত ও আক্রমণাত্মক উপস্থিতি দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল তার জনপ্রিয় চরিত্র ‘আলাউদ্দিন খিলজি’র কথাও। শুধু রণবীর নয়-ফার্স্ট লুকে নজর কেড়েছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল ও আর মাধবনও। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে তাদের।

এখন দেখার অপেক্ষা-তিন ঘণ্টার এই ‘ধুরন্ধর’ সত্যিই নতুন রেকর্ড গড়তে পারে কি না।

এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

যেভাবে হয়েছিল রুনা লায়লা-আলমগীরের প্রেম ও বিয়ে

যেভাবে হয়েছিল রুনা লায়লা-আলমগীরের প্রেম ও বিয়ে

প্রথমবার সিনেমায় রিচি সোলায়মান, নায়ক কে?

প্রথমবার সিনেমায় রিচি সোলায়মান, নায়ক কে?

তিন কিংবদন্তির সঙ্গে ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইলেন আতিফ, ভাইরাল ভিডিও

তিন কিংবদন্তির সঙ্গে ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইলেন আতিফ, ভাইরাল ভিডিও