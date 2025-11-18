কার্তিক আরিয়ানের বাড়িতে বিয়ের আনন্দ

কার্তিক আরিয়ানের বাড়িতে বিয়ের আনন্দ
কার্তিক আরিয়ানের পরিবারে নেমেছে উৎসবের আমেজ। শিগগির বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন অভিনেতার ছোটবোন ড. কৃতিকা তিওয়ারি। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে তার বাগদান। জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রেই আয়োজন করা হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান।
মুম্বাইয়ের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে-ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাগদান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে সঠিক তারিখ এখনো গোপন রেখেছে পরিবার। গোয়ালিয়রের বাড়িতে এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে উৎসবের রঙ, শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়। কার সঙ্গে কৃতিকার আংটিবদল-তা এখনো জানা যায়নি।
বোনের নতুন পথচলাকে ঘিরে ভীষণ উচ্ছ্বসিত কার্তিক। ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেও ডিসেম্বরের দিনগুলো একেবারে খালি রাখছেন তিনি। যাতে পুরোপুরি পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারেন। ছবির প্রচার আর বোনের বিশেষ দিন-দুই দায়িত্বই সামলাচ্ছেন সমান গুরুত্ব দিয়ে।
সবসময়ই গভীর বন্ধন কার্তিক-কৃতিকাকে ঘিরে। এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক বোনকে বলেছেন, ‘জীবনের আশীর্বাদ’, আবার কৃতিকার ভাষায়-দুজনের স্বভাব একেবারেই বিপরীত। কার্তিক শান্ত, আর সে চঞ্চল ও প্রাণবন্ত।
ডাক্তার পরিবারের সন্তান কার্তিকের মা মালা তিওয়ারি একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, বাবা মণীশ তিওয়ারি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। সেই পথেই হেঁটে চিকিৎসক হয়েছেন কৃতিকা। এই নিয়ে মজা করে কার্তিক বলেছিলেন, মা–বাবার স্বপ্ন পূরণ করেছেন তার বোন, যা তিনি পারেননি। সম্প্রতি এমবিবিএস সম্পন্ন করেছেন কৃতিকা। হবু স্বামীও চিকিৎসক কি না—এখনো জানা যায়নি।
একসময় কার্তিকের মা বলেছিলেন, ছেলের জীবনসঙ্গী হোক একজন ডাক্তার! তাই যখন শ্রীলীলার সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, নেটিজেনরা আরও তোলপাড় হয়েছিল-কারণ শ্রীলীলাও মেডিক্যাল ছাত্র! সম্পর্ক নিয়ে চর্চা থাকলেও এখন পরিবারে কেবলই আনন্দের খবর।
আরও পড়ুন:
কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল
কন্যাসন্তান বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্যে উত্তাল সোশাল মিডিয়া
এই মুহূর্তে ‘তু মেরি ম্যায় তেরা’র প্রচারে ব্যস্ত কার্তিক আরিয়ান। কিন্তু বোনের জীবনের এই নতুন অধ্যায়-কোনোভাবেই মিস করতে চান না তিনি।
এমএমএফ/জেআইএম