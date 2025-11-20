চমক নিয়ে ফিরছেন অজয় দেবগন

চমক নিয়ে ফিরছেন অজয় দেবগন
অজয় দেবগন অভিনীত ব্লকবাস্টার সিনেমা রেইড মুক্তি পায় ২০১৮ সালে। এ বছরের শুরুতে মুক্তি পায় এর দ্বিতীয় কিস্তি, যা প্রথম সিনেমার মতোই বক্স অফিসে সুপারহিট হয়। এবার অজয় ভক্তদের জন্য এলো নতুন সুখবর- শোনা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের শেষ দিকেই মুক্তি পেতে পারে সিরিজের তৃতীয় সিনেমা ‘রেইড ৩’। আগের দুই কিস্তির মতোই তৃতীয় পর্ব পরিচালনা করবেন নির্মাতা রাজকুমার গুপ্ত।
একটি সূত্রে জানা গেছে, ‘রেইড ৩’ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও সিনেমাটি ঘিরে গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে কঠোরভাবে। সূত্রের দাবি, নতুন কিস্তিতে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বড় চমক। কাহিনি হবে আগের তুলনায় বেশি জটিল ও নাটকীয়, আর অময় পট্টনায়েক হিসেবে অজয় দেবগনকে পড়বে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
জানা গেছে, সিনেমাটির ক্রিয়েটিভ টিম গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চিত্রনাট্য নিয়ে গভীরভাবে কাজ করছে। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি শুরু হবে ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। বাস্তবতা ও সত্যতার ছাপ বজায় রাখতে পরিচালক রাজকুমার গুপ্ত চিত্রনাট্যের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখছেন।
তৃতীয় কিস্তিতেও আয়কর কর্মকর্তা অময় পট্টনায়েকের ভূমিকায় ফিরছেন অজয় দেবগন-এটাই এখন পর্যন্ত নিশ্চিত তথ্য।
