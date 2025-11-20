নতুন বছরেই আবার বিয়ে করবেন হিরো আলম, পাত্রী দেখছে পরিবার

নতুন বছরেই আবার বিয়ে করবেন হিরো আলম, পাত্রী দেখছে পরিবার
আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম। কয়েক দিন আগে সাবেক স্ত্রী রিয়া মনির করা হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতারের পর জামিনে বের হয়েছেন তিনি। রিয়ার সঙ্গে সংসার চুকে বুকে যাওয়ার পর আবারও বিয়ে করতে যাচ্ছেন তিনি।
তবে কাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চান না এই আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর।
হিরো আলম জানান, নতুন বছরের শুরুতেই বিয়ে করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। তিনি বলেন, ‘সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি চেষ্টা করছি আবার সবকিছু সুন্দরভাবে সাজাতে। সময় হলে বিয়ের দিনক্ষণ, পাত্রী-সব জানানো হবে। আমার পরিবার ইতোমধ্যে পাত্রী দেখে রেখেছে। আমি ব্যস্ততার কারণে এখনো পাত্রীকে সরাসরি দেখতে পারিনি।’
বর্তমানে ঢাকায় নতুন একটি কাজের শুটিংয়ে ব্যস্ত হিরো আলম। তবুও পরিবারকে তিনি সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে জানান। তার ভাষায়, ‘জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবারের মতামতই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
স্ত্রী সম্পর্কে নিজের প্রত্যাশা নিয়ে হিরো আলম বলেন, ‘যে আমাকে বিয়ে করবে, তাকে অবশ্যই পরিবার ও সন্তানকে সময় দিতে হবে। আমার কাজের ব্যস্ততা অনেক, তাই সংসার সামলানোর মতো দায়িত্বশীল একজন সহধর্মিণী প্রয়োজন। আমি চাই আমার স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে সমর্থন দেবে, আমার পরিবারকেও আপন করে নেবে।’
তিনি আরও জানান, কর্মজীবনের ব্যস্ততা থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু করার ইচ্ছে তার বেশ দৃঢ়। তার মতে, মানুষ একা থাকতে পারে না। একটি সুন্দর পরিবার, সন্তান-এটাই একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সুখ। নতুন বছরটা যেন নতুন আনন্দ নিয়ে আসে সেই কামনা নিয়ে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন তিনি।
রিয়া মনি ছিলেন হিরো আলমের তৃতীয় স্ত্রী। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই রিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী নুসরাত জাহানকে ডিভোর্স দিয়ে রিয়াকে বিয়ে করেছিলেন হিরো আলম।
