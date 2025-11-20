  2. বিনোদন

নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৮ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি
নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে জায়েদ খান-মাহি

ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়ক জায়েদ খান। দেড় বছরেও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন তিনি। সেখানে থেকে উপস্থাপনায় সরব এই অভিনেতা। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একাধিকবার একাধিক নায়িকার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে আলোচনায় এসেছেন তিনি।

বিশেষ করে চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভিন পপির পর আরেক চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সঙ্গে প্রেমের খবরে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন জায়েদ খান। একসঙ্গে তাদের দেখা গেলেই শুরু হয় ফিসফাস। কয়েক মাস আগে মাহি যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সেই আলোচনা আরও জোরালো হয়। তবে কখনোই তারা এ প্রসঙ্গে কথা বলেননি।

আরও পড়ুন
কাকে বিয়ে করলেন জায়েদ খান
সত্যিই কি ডিগবাজি দিতে পারা মেয়ে বিয়ে করবেন জায়েদ খান

আরও একবার সেই আলোচনা ফিরে এলো দুজনকে স্থানীয় একটি পার্কে একসঙ্গে দেখা যাওয়ায়। জায়েদ খানের সঙ্গে মাহিকে দেখা গেছে নিউইয়র্কের সেন্টাল পার্কে। তাদের কয়েকটি ছবি জাগো নিউজের হাতেও এসেছে।

নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি

যোগাযোগ করা হলে জায়েদ খান জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত ঠিকানা টিভিতে ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ শীর্ষক টক শোতে এবারের পর্বে অতিথি হয়েছেন মাহিয়া মাহি। সে কারণেই দুজনের এক হওয়া।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‌‘মাহি ক্যারিয়ারের নানা চড়াই-উতরাইয়ের গল্পের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়েও কথা বলেছে। আশা করি, বরাবরের মতো এই পর্বটিও সবার ভালো লাগবে।

দুই অভিনয়শিল্পী আড্ডা দিয়েছেন নিউইয়র্কের সেন্টাল পার্কে বসে। সেখান থেকেই ধারণ করা হয়েছে নতুন পর্বটি। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় পর্বটি প্রচারিত হবে ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

এমআই/এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন

১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন

সত্যিই কি সাড়ে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিলেন শাকিব খান

সত্যিই কি সাড়ে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিলেন শাকিব খান

মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও

মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও