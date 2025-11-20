আবারও অন্তঃসত্ত্বা সোনম
পরনে লং কোট, সঙ্গে স্কার্ট-আর স্পষ্ট বেবিবাম্প। উজ্জ্বল হাসিতে মুখ যেন ঝলমল করছে। ইনস্টাগ্রামে এমনই এক ছবি প্রকাশ করলেন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। ছবির ক্যাপশনে লিখলেন শুধু একটি শব্দ- ‘মা’। পোস্টটি নিজের অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে স্বামী আনন্দ আহুজা মজার ছলে মন্তব্য করেছেন, “ডবল ট্রাবল”, যার অর্থ-জোড়া ঝামেলা।
ছবিটি প্রকাশের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার জোয়ার। নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, সোনমের এই লুক দেখে মনে পড়ছে প্রিন্সেস ডায়নার কথা-চোখেমুখে মাতৃত্বের এমন দীপ্তি দেখে মুগ্ধ সবাই।
সঞ্জয় লীলা বানসালির হাত ধরে ‘সাওয়ারিয়া’ (রণবীর কাপুরের বিপরীতে) ছবি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল সোনমের। এরপর অভিনয় করেছেন একাধিক ছবিতে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে ক্রাইম থ্রিলার ‘ব্লাইন্ড’–এ দেখা যায় তাকে। বর্তমানে স্বামী ও সন্তানকে কেন্দ্র করেই তার সময় কাটছে। ২০১৮ সালে আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করেন সোনম; ২০২২ সালে জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান বায়ু। চলতি বছরের আগস্টে ছেলের তৃতীয় জন্মদিন উদযাপন করেন তারা।
গত অক্টোবরে মুম্বাইয়ে নবরাত্রি উদ্যাপনের সময় দ্বিতীয়বার মা হওয়ার সুখবর জানান সোনম কাপুর। শোনা যায়, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কয়েক মাস পরই তিনি খবরটি জানান। এরপর থেকেই পরিবার ও ঘনিষ্ঠ মহলে চলছে নতুন অতিথিকে বরণ করার প্রস্তুতি।
এদিকে বি–টাউনে গুঞ্জন, দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের পর কি অভিনয়জীবন থেকে আরও দূরে সরে যাবেন সোনম? নাকি পুরোটা সময় দেবেন দুই সন্তান ও পরিবারকে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ কারও কাছ থেকে। তবে ভক্তরা অপেক্ষায় আছেন তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও নতুন যাত্রার খবরের জন্য।
