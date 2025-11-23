  2. বিনোদন

আবারও সাবেক প্রেমিক রণবীরের সঙ্গে দীপিকা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
আবারও সাবেক প্রেমিক রণবীরের সঙ্গে দীপিকা
রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর কাপুর। এক সময় তিনি মজেছিলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের প্রেমে। তাদের জুটি অফ ও অনস্ক্রিন; দুই মাধ্যমেই ছিল সুপারহিট। বাচনা এ হসিনো, ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি থেকে তামাশা ছবিগুলোতে সেই ছাপ রয়ে গেছে। নানা কারণে দুজনের সম্পর্কটা ভেঙে যায়। তারপর তারা অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পেতেছেন সংসার। হয়েছেন সন্তানেরও বাবা-মা।

অনেকদিন পর আবারও সেই জুটি আলোচনায় এসেছে। শোনা যাচ্ছে, আবারও এই জনপ্রিয় জুটি পর্দায় ফিরতে পারে।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোনালিকা পুরি নামের এক তরুণী একটি ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে তিনি নির্মাতা-প্রযোজকদের উদ্দেশে অনুরোধ করেন, আবারও যেন রণবীর কাপুর ও দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে নিয়ে একটি রোমান্টিক কমেডি বানানো হয়।

আরও পড়ুন
নতুন মিস ইউনিভার্সকে ‘ভুয়া’ বললেন পদত্যাগ করা সেই বিচারক
শহীদ পরিবারকে শাহরুখের স্যালুট, শান্তির ডাক দিলেন বাদশা

ভিডিওতে তরুণী বলেন, ‘সব পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে রণবীর কাপুর আর দীপিকা পাড়ুকোনকে আবারও একসঙ্গে একটি ছবিতে নিন। তোমরা তো বলো সিনেমা চলছে না, মানুষ হলমুখী হচ্ছে না। তাহলে আগে দু’জনকে একসঙ্গে নাও, দেখো কী হয়!’

তিনি আরও বলেন, ‘যে জুটির একটি সাধারণ উপস্থিতিই এত আলোচনার জন্ম দেয়, তারা আবার পর্দায় ফিরলে কী হবে ভাবতে পারছো? ভালো গল্প নাও, দু’জনকে নাও। তারাই যথেষ্ট। দু’জনই অসাধারণ প্রতিভাবান এবং একসঙ্গে দারুণ মানানসই।’

ভিডিওটি দ্রুতই ভাইরাল হয়ে যায়। বিস্ময়ের বিষয় হলো, দীর্ঘদিন পর্দায় রণবীরের সঙ্গে পুনর্মিলনী প্রসঙ্গে দীপিকাও ভিডিওটিতে লাইক দিয়েছেন। এতে ভক্তদের মধ্যে আলোচনার ঝড় উঠেছে। তাহলে কি সত্যিই তারা আবারও একসঙ্গে পর্দায় ফিরছেন? সেটা সময় বলবে।

রণবীর কাপুর বর্তমানে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। সঞ্জয় লীলা ভনসালীর এই ছবিতে তার সঙ্গে আছেন আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশল। পাশাপাশি হাতে রয়েছে রয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত ‘রামায়ণ’ চলচ্চিত্র।

অন্যদিকে দীপিকা পাড়ুকোন ব্যস্ত শাহরুখ খান অভিনীত ‘কিং’ ছবির কাজে। এছাড়া অ্যাটলির পরিচালনায় আল্লু অর্জুনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবিতেও কাজ করছেন তিনি।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন মেহজাবীন চৌধুরী

আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন মেহজাবীন চৌধুরী

বাহুবলীকেও ছাড়িয়ে যাবে মহেশ-প্রিয়াঙ্কার ‘বারাণসী’, এলো ঘোষণা

বাহুবলীকেও ছাড়িয়ে যাবে মহেশ-প্রিয়াঙ্কার ‘বারাণসী’, এলো ঘোষণা

শিল্পীদের নিরাপত্তা চাইলেন ফারিণ

শিল্পীদের নিরাপত্তা চাইলেন ফারিণ