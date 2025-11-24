  2. বিনোদন

ধর্মেন্দ্রর পরিবারের কে কোথায়, কী করেন এখন?

প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ধর্মেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র শুধু পর্দায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। তবে তার পরিবারের সদস্যদের অনেকেই আছেন লাইমলাইটের বাইরে। কে কোথায় আছেন, কী করছেন- তা জেনে নেওয়া যাক এক নজরে।

চলচ্চিত্রে আসার অনেক আগে, মাত্র ১৯ বছর বয়সে ধর্মেন্দ্র বিয়ে করেছিলেন প্রকাশ কৌরকে। প্রকাশ সবসময়ই গ্ল্যামারের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেছেন। এই দম্পতির চার সন্তান-সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা দেওল ও অজিতা দেওল।

চলচ্চিত্রে প্রবেশের পর ধর্মেন্দ্র প্রেমে পড়েন জনপ্রিয় অভিনেত্রী হেমা মালিনীর। তবে বিবাহিত হওয়ায় বাধা পেরোতে তিনি ধর্ম পরিবর্তন করে হেমাকে বিয়ে করেন-যা ছিল সে সময়ের বড় আলোচিত ঘটনা।

ধর্মেন্দ্রর জ্যেষ্ঠ সন্তান সানি দেওল এখনো বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতাদের একজন। স্ত্রী পূজা দেওলের সঙ্গে তার দুই ছেলে-করণ এবং রাজবীর। করণ ২০২৩ সালে দিশাকে বিয়ে করেন, আর রাজবীর অভিনয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করছেন।

ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া দেওলও আলোচনার বাইরে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের দুই ছেলে-আর্যমান এবং ধরম-লাইট, ক্যামেরার ঝলকানি এড়িয়ে সাধারণ জীবনেই থাকেন।

ধর্মেন্দ্র-প্রকাশ দম্পতির বড় মেয়ে বিজেতা দেওল বর্তমানে দিল্লিতে বসবাস করেন। তার স্বামী বিবেক গিল একজন ব্যবসায়ী। তাদের দুই সন্তান-সাহিল ও প্রেরণা।

ছোট মেয়ে অজিতা দেওল পরিবারের সঙ্গে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন। তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার স্বামী কিরণ চৌধুরী। এই দম্পতির দুই মেয়ে-নিকিতা এবং প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী।

অন্যদিকে হেমা মালিনী-ধর্মেন্দ্র দম্পতির বড় মেয়ে অভিনেত্রী এষা দেওল ২০২৪ সালে ভরত তখতানির সঙ্গে বিচ্ছেদ করেন। তবে তাদের দুই কন্যার দায়িত্ব তারা যৌথভাবে পালন করছেন।

ছোট মেয়ে আহানা দেওলও আলোর ঝলকানি এড়িয়ে চলেন। ২০১৪ সালে ব্যবসায়ী বৈভব ভোরাকে বিয়ে করেন তিনি। এই দম্পতির তিন সন্তান-দুই যমজ মেয়ে ও এক ছেলে।

বহু তারকায় ভরা ধর্মেন্দ্রের এই পরিবারে যেমন গ্ল্যামারের ঝলক, তেমনি রয়েছে সাধারণ জীবনের সরলতাও। অনেকেই স্পটলাইটের বাইরে স্বাভাবিক জীবন বেছে নিয়েছেন-তবু পরিবারের গল্প রয়ে গেছে বলিউডজুড়ে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

সায়রার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর খোলামেলা কথা বললেন এ আর রহমান

বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে রেগে যান অমিতাভ, কারণ জানালেন নির্মাতা

খুলনায় গেলেই নায়িকা পপিকে হত্যার হুমকি

