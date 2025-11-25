  2. বিনোদন

ধর্মেন্দ্রর বিদায়ে শোকে কাতর শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে শাহরুখ খান

বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ধর্মেন্দ্র আর নেই। ৮৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুম্বাইয়ে। কয়েকদিন আগে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সে যাত্রা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও পুরোপুরি সুস্থতা আসেনি তার। অবশেষে পরিবারের সদস্যদের পাশে নিয়েই গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে মৃত্যুবরণ করেন এই কিংবদন্তি।

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে ভারতীয় সিনেমার এক সোনালি যুগের ইতি ঘটল। তার অভিনয়, ব্যক্তিত্ব, পরিবারপ্রেম- সবকিছুই তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্ত ও চলচ্চিত্রজগতের তারকারা শোক প্রকাশ করছেন।

শাহরুখ খানের শোকবার্তায় ফুটে ওঠে গভীর আবেগ। তিনি লিখেছেন, ধর্মেন্দ্র তার কাছে শুধু একজন অভিনেতাই নন, একজন অকৃত্রিম অভিভাবক। শাহরুখ বলেন, ‘শান্তিতে থাকুন ধর্মজী। আপনি ছিলেন আমার কাছে এক বাবার মতো। আপনার আশীর্বাদ, স্নেহ আজীবন মনে থাকবে। শুধু পরিবার নয়, সিনেমাকে ভালোবাসা মানুষদের জন্যও এটি অপূরণীয় ক্ষতি। আপনি অমর। আপনার শিল্পকর্ম চিরকাল বেঁচে থাকবে।’

ছয় দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ধর্মেন্দ্র উপহার দিয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী চরিত্র। ‘শোলে’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ফুল অউর পাথর’র মতো ছবিতে তার অভিনয় আজও দর্শকদের হৃদয়ে রয়ে গেছে।

ব্যক্তিজীবনে তিনি সবসময় ছিলেন দায়িত্বশীল পিতা ও স্নেহময় মানুষ। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে কখনো বিচ্ছেদ দেননি। দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওলসহ চার সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ইন্ডাস্ট্রিতে উদাহরণ হয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি হেমা মালিনীর সঙ্গে সংসার শুরু করেন। সেই সংসারে আছে তাদের দুই কন্যা ঈশা ও অহনা।

