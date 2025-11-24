ধর্মেন্দ্রর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ কত

ধর্মেন্দ্রর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ কত
চলে গেলেন বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্র। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এই প্রবীণ অভিনেতা। রুপালি পর্দায় দীর্ঘ ছয় দশকের ক্যারিয়ারে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য হিট ছবি। অভিনয়ের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বিপুল সম্পদের সাম্রাজ্য।
১৯৬০ সালে ‘দিল ভি তেরা, হাম ভি তেরে’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বলিউডে পা রাখেন ধর্মেন্দ্র। প্রথম সিনেমার জন্য তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন মাত্র ৫১ রুপি। সেই বিন্দু থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে ‘শোলে’, ‘প্রতিজ্ঞা’, ‘সীতা অর গীতা’, ‘ধরমবীর’সহ অনেক সুপারহিট সিনেমায় অভিনয় করে কোটি মানুষের মন জয় করেন তিনি।
চলচ্চিত্রের বাইরে ব্যবসাতেও ছিলেন সমান সফল। ভারতীয় মিডিয়ার বরাতে জানা গেছে-ধর্মেন্দ্রর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি রুপি।
মুম্বাইয়ের লোনাভালায় তার রয়েছে ১০০ একরের একটি বিলাসবহুল ফার্মহাউস-যেখানে রয়েছে সুইমিং পুল, থেরাপি এরিয়া, বাগানসহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। যদিও এর নির্দিষ্ট বাজারমূল্য জানা যায়নি, তবে এটি তার সম্পদের বড় অংশ বলেই মনে করা হয়।
এ ছাড়া মুম্বাইয়ের জুহুসহ মহারাষ্ট্রে ধর্মেন্দ্রর একাধিক সম্পত্তি রয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী এসব সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৭ কোটি রুপি।
অভিনয়ের পাশাপাশি রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ও নাম লিখিয়েছিলেন তিনি। কর্ণাল হাইওয়েতে ‘গরম ধরম ধাবা’ এবং ‘হি-ম্যান রেস্তোরাঁ’- এই দুটি জনপ্রিয় আউটলেটের মালিক ছিলেন ধর্মেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন শহরে আরও কয়েকটি ‘গরম ধরম’ শাখা ছিল, যেখান থেকেও মোটা অংকের আয় করতেন তিনি।
১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নিজের প্রযোজনা সংস্থা বিজেতা ফিল্মস। ধর্মেন্দ্রর বহু সিনেমা এই ব্যানার থেকে নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট ও কমার্শিয়াল শ্যুট থেকেও আয় করতেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ।
অভিনয়, জনপ্রিয়তা, ব্যবসা-সব মিলিয়ে বলিউডের এই কিংবদন্তি তার পরিবারের জন্য রেখে গেছেন বিপুল সম্পদ ও উত্তরাধিকার।
এমএমএফ/জিকেএস