স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ, বিবাহ বিচ্ছেদের পথে সেলিনা
পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ তুলে স্বামী পিটার হগের বিরুদ্ধে মুম্বাই আদালতে মামলা করলেন বলিউড অভিনেত্রী সেলিনা জেটলি। অনেকদিন আলোচনার বাইরে থাকলেও অনুরাগীদের কাছে তার জনপ্রিয়তা মোটেই কমেনি। প্রেমের টানে ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী হোটেল ব্যবসায়ী পিটারকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তিন সন্তানও রয়েছে এ দম্পতির। তবে সেলিনার অভিযোগ-স্বামীর হাতে লাগাতার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি আজ (২৫ নভেম্বর) সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণাও করেন অভিনেত্রী।
অভিযোগনামায় সেলিনা জানান, পিটার অত্যন্ত নিষ্ঠুর স্বভাবের। সবসময় তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। এমনকী পারিবারিক সহিংসতার কারণে ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে। আরও দাবি, তাদের তিন সন্তান বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বাবার কাছে। সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন পিটার। মৌখিকভাবে যেন সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন-এ মর্মেও আদালতে আবেদন করেছেন তিনি। বলিউড সূত্রে জানা গেছে, সেলিনার অভিযোগের ভিত্তিতে এরই মধ্যে পিটার হগকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে মুম্বাই আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ ডিসেম্বর।
সেলিনার দাবি, পিটার তার ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। তাকে ‘নার্সিসিস্টিক’ বলে আখ্যা দিয়ে অভিনেত্রী জানান, স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি পিটারের কোনো সহানুভূতি নেই। ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দুজন। ২০১২ সালে যমজ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন সেলিনা। পরে ২০১৭ সালেও জন্ম হয় আরেক যমজ সন্তানের, যদিও বিরল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের একজন মৃত্যুবরণ করে। সেই শোক যে আজও তাকে পীড়া দেয়-এ কথা একাধিকবার জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
সম্প্রতি সৌদি আরবে আটকে থাকা ভাইয়ের নিরাপত্তার জন্য দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সেলিনা। এবার স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে আইনের শরণাপন্ন হলেন তিনি। নিজেকে ‘জওয়ান কন্যা’ পরিচয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে অভিনেত্রী জানিয়েছেন-জীবনে কত ঝড়ঝাপটাই আসুক, এত সহজে হার মানবেন না তিনি।
এমএমএফ