দুই সুপারস্টারের গাঁজা খাওয়ার গোপন গল্প

প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
দুই সুপারস্টারের গাঁজা খাওয়ার গোপন গল্প

হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আর্মি হ্যামার। সম্প্রতি নিজের পডকাস্ট আর্মি হ্যামারটাইমে চমকপ্রদ এক তথ্য দিয়েছেন তিনি। ২০১৩ সালের ‘দ্য লোন রেঞ্জার’ ছবির প্রচারণার সময় সুপারস্টার অভিনেতা জনি ডেপকে নেশাগ্রস্ত করেছিলেন এই তারকা। সেই নেশার পরিমাণ এতোটাই ছিল যে পরে তাদের একসঙ্গে প্রেস ইভেন্টে বসতে দেওয়া হয়নি।

হ্যামার বলেন, তখন তিনি দিনে প্রায় ১৫-২০টা গাঁজার সিগারেট খেতেন। এক প্রেস মিটের সময় ডেপের সঙ্গে ধূমপানের পর পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে আয়োজকেরা জানিয়ে দেন, ‘তোমরা আর একসঙ্গে বসতে পারবে না।’

ডেপের সঙ্গে সেই ঘটনার বর্ণনায় হ্যামার মজা করে বলেন, ‘আমি মানুষের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে তাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতাম যখন তারা বলত ‘আমি এত নেশায় আছি যে পা খুঁজে পাচ্ছি না। জনি ডেপেরও সেই অবস্থা হয়েছিল।’

‘দ্য লোন রেঞ্জার’ ছবিতে হ্যামার ছিলেন টাইটেল চরিত্রে আর ডেপ ছিলেন টন্টো। ছবিটি বক্স অফিসে ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়। যার ফলে ডিজনির প্রায় ১৬০–১৯০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল।

হ্যামার বর্তমানে দাবি করেন যে তিনি ‘বিহেভিয়োরাল সোব্রাইটি’ মেনে চলছেন। মাদক, অ্যালকোহল ও যৌন আসক্তি কাটানোর জন্য চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে ২০২১ সালে ক্যানিবালিজম, নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে তিনি বড় বিতর্কে জড়ান। সেটা তিনি অস্বীকার করলেও সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে তিনি ‘স্বার্থপর, অসচেতন এবং একদমই ভালো মানুষ ছিলেন না।’

হঠাৎ করে পুরনো তথ্য সামনে এনে আলোচনার ঝড় তুলেছেন হ্যামার।

