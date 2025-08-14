  2. বিনোদন

আসছেন যুবক র‍্যাম্বো

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
আসছেন যুবক র‍্যাম্বো

হলিউডের জনপ্রিয় ‘র‍্যাম্বো’ সিরিজের কিংবদন্তি চরিত্র জন র‍্যাম্বো এবার ফিরছে প্রিকুয়েল ছবিতে। সেখানে তরুণ র‍্যাম্বোর ভূমিকায় অভিনয় করবেন নোয়া সেন্টিনিও। মিলেনিয়াম মিডিয়া প্রযোজিত ছবিটির নাম রাখা হয়েছে ‘জন র‍্যাম্বো’।

প্রথম র‍্যাম্বো চলচ্চিত্রের ভিত্তি ছিল ডেভিড মোরেলের ১৯৭২ সালের উপন্যাস ফার্স্ট ব্লাড। যেখানে এক ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত সাবেক মার্কিন সেনার গল্প বলা হয়েছে। তিনি অস্ত্র ব্যবহারে, হাতাহাতি লড়াই এবং গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী। ১৯৮২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাঁচটি ছবিতে গড় আয় দাঁড়িয়েছে ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। এবার নতুন গল্প নিয়ে ফিরছে র‍্যাম্বো।

নোয়া সেন্টিনিও টেলিভিশন সিরিজ দ্য ফস্টার্স দিয়ে পরিচিতি পান এবং নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় রোমান্টিক চলচ্চিত্র ‘টু অল দ্য বয়েজ আই’ভ লাভড বিফোর’–এ অভিনয় করে তারকাখ্যাতি অর্জন করেন। পরে তিনি অভিনয় করেছেন ‘দ্য রিক্রুট’, ‘ব্ল্যাক অ্যাডাম’, ‘ওয়ারফেয়ার’, ‘চার্লিজ অ্যাঞ্জেলস’সহ আরও কয়েকটি আলোচিত প্রজেক্টে।

নতুন প্রিকুয়েল ‘জন র‍্যাম্বো’তে তার অভিনয় হবে কিংবদন্তি চরিত্রটির যৌবনকালকে ঘিরে। যা ভক্তদের জন্য নিঃসন্দেহে বড় চমক হতে চলেছে।

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড