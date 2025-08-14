  2. বিনোদন

প্রচ্ছদ দিয়ে ঝড় তুলেছে টেলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
প্রচ্ছদ দিয়ে ঝড় তুলেছে টেলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম

পপ সংগীতের সুপারস্টার টেলর সুইফট নতুন অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন। তার ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব এ শোগার্ল’ প্রকাশ পাবে আগামী ৩ অক্টোবর। অ্যালবামের শিরোনাম গানটিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে থাকছেন সাব্রিনা কার্পেন্টার।

এরইমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে অ্যালবামের কাভার ও গান তালিকা। বিশেষ করে প্রচ্ছদগুলোতে টেলরের চোখ ধাঁধানো উপস্থিতি নজর কেড়েছে তার ভক্ত-অনুরাগীদের।

বুধবার, ১৩ আগস্ট সুইফটের প্রেমিক ও সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন ট্রাভিস কেলসি এবং তার ভাই জেসন কেলসির ‘নিউ হাইটস শো’ পডকাস্টে ও নিজের সামাজিক মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন সুইফট। তার ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট বিক্রির জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে গ্লিটার অরেঞ্জ ভিনাইল, ডিলাক্স সিডি ও ক্যাসেট।

সুইফট জানান, অ্যালবামটি তিনি তৈরি করেছেন ম্যাক্স মার্টিন ও শেলব্যাকের সঙ্গে। এটি প্রেরণা পেয়েছে তার ‘ইরাস ট্যুর’ চলাকালীন জীবনের আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও আবেগ থেকে। তার ভাষায়, ‘এই অ্যালবামটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময়, বুনো ও নাটকীয় সময় থেকে এসেছে। প্রতিটি গান এই অনুভূতিকে ধারণ করে।’

তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, এই অ্যালবামের ১২টি গানই চূড়ান্ত। আর কোনো অতিরিক্ত গান যোগ হবে না। এটি তার বহুদিনের স্বপ্নের অ্যালবাম। প্রতিটি গান এই অ্যালবামের অপরিহার্য অংশ বলে জানান তিনি। কোনোটি বাদ দিলে বা যোগ করলে অ্যালবামটি আর এমন গুরুত্বপূর্ণ থাকবে না।

অ্যালবামের ঘোষণা ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ছিল তুমুল উত্তেজনা। ঘোষণার আগে সুইফটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রহস্যময় কাউন্টডাউন চলছিল যা শেষ হয় ১২ তারিখ রাত ১২টা ১২ মিনিটে। এরপরই প্রকাশিত হয় অ্যালবামের নাম ও কাভার।

অ্যালবামের গানগুলো হলো ‘দ্য ফেট অব ওপেলিয়া’, ‘এলিজাবেথ টেইলর’, ‘ওপালাইট’, ‘ফাদার ফিগার’, ‘এল্ডেস্ট ডটার’, ‘রুইন দ্য ফ্রেন্ডশিপ’, ‘অ্যাকচুয়ালি রোমান্টিক’, ‘উইশ লিস্ট’, ‘উড’, ‘ক্যানসেলড!’, ‘হানি’ এবং ফিচারিং সাব্রিনা কার্পেন্টার ‘দ্য লাইফ অব এ শোগার্ল’।

গত বছর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত টেলরের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টরচার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ এবং পরবর্তী ডাবল অ্যালবাম ‘দ্য অ্যান্থলজি’ ছিল বছরের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত রেকর্ড। নতুন অ্যালবাম নিয়েও ভক্তদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড