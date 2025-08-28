জর্জিয়ার সুন্দরী জিতলেন মিসেস আমেরিকার মুকুট

জর্জিয়ার সুন্দরী জিতলেন মিসেস আমেরিকার মুকুট
যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের ঐতিহাসিক ওয়েস্টগেট রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনোতে অনুষ্ঠিত হলো বিবাহিত নারীদের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ‘মিসেস আমেরিকা ২০২৫’। এবারের আয়োজনে বিজয়ীর মুকুট উঠেছে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রতিযোগী পেইজ ইউইংয়ের মাথায়।
গত বছরের মিসেস আমেরিকা হান্নাহ ওয়াইজ বিজয়ী হিসেবে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন।
এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় ২৫ আগস্ট থেকে, চলে এক সপ্তাহব্যাপী। আয়োজনে তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। সেগুলো হলো ‘মিস ফর আমেরিকা স্ট্রং’, ‘মিসেস আমেরিকান’ এবং ‘মিসেস আমেরিকা’। মিস ফর আমেরিকা স্ট্রং বিভাগে জয়ী হয়েছেন টেক্সাসের লায়েশা ব্রিউয়ার। তিনি অবিবাহিত নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন।
অন্যদিকে মিসেস আমেরিকান ২০২৫ হয়েছেন ম্যাসাচুসেটসের টিফানি থর্নটন। তাকে মুকুট পরিয়ে দেন গতবারের বিজয়ী হেইডি স্টিফেন্স।
পেইজ ইউইং ও টিফানি থর্নটন উভয়েই আগামী জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য ‘মিসেস ওয়ার্ল্ড ২০২৬’ প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিবাহিত নারী হওয়া বাধ্যতামূলক। এমনকি স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকলেও যদি আইনগতভাবে ডিভোর্স না হয়ে থাকে, তাহলেও তারা অংশ নিতে পারেন। তবে বিজয়ী কোনো কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে মুকুট ফিরিয়ে দিতে হয়। তখন রানারআপকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।
১৯৩৮ সালে শুরু হওয়া এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের গুণী, আত্মবিশ্বাসী ও প্রতিভাবান বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারীদের প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। আয়োজন চলাকালীন প্রতিযোগীরা মহড়া, নৈশভোজ এবং নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন।
এলআইএ/জেআইএম