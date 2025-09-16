টরন্টো জয় করে অস্কার জয়ে এগিয়ে হ্যামনেট

  2. বিনোদন

টরন্টো জয় করে অস্কার জয়ে এগিয়ে হ্যামনেট

প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হ্যামনেট সিনেমার কলাকুশলীরা

টরন্টো জয় করে অস্কার জয়ে এগিয়ে গেল ‘হ্যামনেট’। ঠিক তাই। কারণ টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (টিআইএফএফ)-কে মনে করা হয় অস্কারের অন্যতম ব্যারোমিটার। এবার বসেছিল ৫০তম আসর। সেখানে এবার সেরা পুরস্কার পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড জিতেছে ক্লোয়ে ঝাও পরিচালিত সিনেমা ‘হ্যামনেট’।

২০২০ সালে তার নির্মাণ ‘নোম্যাডল্যান্ড’ একই পুরস্কার জিতেছিল। ফলে ঝাও হয়ে গেলেন প্রথম নির্মাতা, যিনি টরন্টো উৎসবে দু’বার এই সম্মান অর্জন করলেন।

পিপলস চয়েস জেতার পর থেকেই ‘হ্যামনেট’ অস্কারের দৌড়ে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। ১৯৭৮ সালে পুরস্কারটি চালুর পর থেকে এখানে সেরা হওয়া সাতটি চলচ্চিত্র অস্কারেও সেরা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি গত দুই দশকেই।

ম্যাগি ও’ফ্যারোলের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘হ্যামনেট’ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ও তার স্ত্রী অ্যাগনেসের প্রেম, দাম্পত্য এবং তাদের ছেলে হ্যামনেটের করুণ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি। সন্তান হারানোর শোকই চলচ্চিত্রটির মূল সুর। সিনেমায় শেক্সপিয়ারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পল মেসকাল আর অ্যাগনেসের চরিত্রে দেখা গেছে জেসি বাকলিকে।

টরন্টো উৎসব শুরু হয়েছিল ৪ সেপ্টেম্বর। এর সমাপ্তি হয় ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে। এবার আন্তর্জাতিক বিভাগে ভারতীয় নির্মাতা নীরাজ ঘায়ওয়ানের ‘হোমবাউন্ড’ চমক দেখিয়েছে। সেকেন্ড রানার-আপ হয়েছে ঈশান খাট্টার ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ছবিটি। এ বিভাগে সেরা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘নো আদার চয়েস’।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো

পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড
সেরা সিনেমা: হ্যামনেট

ফার্স্ট রানার-আপ: ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

সেকেন্ড রানার-আপ: ওয়েক আপ ডেড ম্যান: আ নাইভস আউট মিস্ট্রি

ইন্টারন্যাশনাল পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড
সেরা সিনেমা: নো আদার চয়েস

ফার্স্ট রানার-আপ: সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

সেকেন্ড রানার-আপ: হোমবাউন্ড

পিপলস চয়েস ডকুমেন্টারি অ্যাওয়ার্ড
দ্য রোড বিটুইন আস: দ্য আলটিমেট রেসকিউ

পিপলস চয়েস মিডনাইট ম্যাডনেস অ্যাওয়ার্ড

নির্ভানা দ্য ব্যান্ড দ্য শো দ্য মুভি

এলআইএ/জেআইএম

