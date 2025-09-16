  2. বিনোদন

ঘুমের মাঝেই চলে গেলেন রবার্ট রেডফোর্ড

প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবার্ট রেডফোর্ড। ছবি: সংগৃহীত

চলে গেলেন অস্কারজয়ী হলিউড অভিনেতা-পরিচালক রবার্ট রেডফোর্ড। আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রোভো শহরে নিজ বাড়িতে ঘুমের মাঝেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রবার্ট রেডফোর্ডের মুখপাত্র গণমাধ্যমকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন, জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

রেডফোর্ড ১৯৬৩ সালে ‘বেয়ারফট ইন দ্য পার্ক’ নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকটিকে ১৯৬৭ সালে সিনেমায় রূপ দেওয়া হয়। সত্তর দশকে তিনি হয়ে ওঠেন হলিউডের অন্যতম খ্যাতিমান তারকা। ১৯৭৩ সালে ‘দ্য স্টিং’ সিনেমার জন্য তিনি অস্কার লাভ করেন।

১৯৮০ সালে ‘ওর্ডিনারি পিপল’ নির্মাণের জন্য তিনি সেরা পরিচালক হিসেবে অস্কার পান। ছবিটি সে বছরের সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কারও পেয়েছিল। ১৯৯৪ সালে ‘কুইজ শো’ নির্মাণ করে আবারও অস্কারে মনোনয়ন লাভ করেন।

রবার্ট রেডফোর্ড ১৯৮৫ সালে ‘আউট অব আফ্রিকা’ সিনেমায় অভিনয় করেন। এটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ সাতটি বিভাগে অস্কার লাভ করে। ‘দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য গান’ছবির পর অভিনয় থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

রবার্ট রেডফোর্ড শুধু অভিনেতা-পরিচালক নন, স্বাধীন সিনেমার পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বাধীন চলচ্চিত্র উৎসব ‘সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব’র প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। অভিনয় থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি এটি শুরু করেন।

রবার্ট রেডফোর্ড ২০১৮ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘মূলধারার সিনেমাই তখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বাইরে আরও অনেক গল্প ছিল, যেগুলো বলার সুযোগ পেত না নির্মাতারা। আমি ভেবেছিলাম, তাদের একটা সুযোগ দিতে পারলে ভালো হবে। এখন ফিরে তাকালে আমি সেটাকে নিজের বড় অর্জন বলে আমি বিশ্বাস করি।’ ২০০২ সালে তাকে সম্মানসূচক অস্কার দেওয়া হয়।

