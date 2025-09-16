  2. বিনোদন

বিতর্ক, আলোচনা ও পুরস্কারে রঙিন টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আঙিনায়

টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (টিআইএফএফ) -এর ৫০তম আসর শেষ হয়েছে। এবারের উৎসবকে ঘিরে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। সেগুলোতে দৃষ্টি দেয়া যাক।

প্রথমত
টিআইএফএফ অনেক দিন ধরেই অস্কার দৌড়ের অন্যতম লঞ্চপ্যাড হিসেবে পরিচিত। তবে এবারের আসরে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। ভেনিস, টেলুরাইড, নিউইয়র্ক ও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কানের কাছে বিশ্বপ্রিমিয়ারের দৌড়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে টরন্টো। তবুও দর্শকনির্ভর বিশাল আয়োজন হিসেবে এখানে প্রদর্শিত ছবিগুলো সম্ভাব্য পুরস্কারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে একধরনের মাপকাঠি তৈরি করেছে। এবারের আসরে নিয়া ডাকোস্তার হেডা, হিকারির রেন্টাল ফ্যামিলি, ডেরেক সিয়ানফ্রান্সের রুফম্যান এবং ডেভিড মিশোডের ক্রিস্টি প্রিমিয়ার হয়েছে। তবে দর্শক ও সমালোচকদের উচ্ছ্বাস সবচেয়ে বেশি ছিল ক্লোয়ি ঝাওয়ের হ্যামনেট, গিলারমো দেল তোরোর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, জোয়াকিম ট্রিয়রের সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, ক্লেবার মেনদোসা ফিলহোর দ্য সিক্রেট এজেন্ট, জাফর পানাহির ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট ও কাওথের বেন হানিয়ার দ্য ভয়েস অব হিন্দ রাজাব নিয়ে।

দ্বিতীয়ত
এবারের আসরে টিআইএফফের ‘পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড’ জিতেছে ঝাওয়ের হ্যামনেট। অস্কার অভিযাত্রায় এই পুরস্কারকে দীর্ঘদিন ধরেই নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে ধরা হয়। গত ১৫ বছরে এই বিভাগে বিজয়ী ছবির মধ্যে মাত্র দুটি অস্কারের সেরা চলচ্চিত্র মনোনয়ন পায়নি। ঝাওয়ের আগের ছবি নোম্যাডল্যান্ড (২০২০), স্টিভ ম্যাককুইনের ১২ ইয়ার্স আ স্লেভ (২০১৩) এবং পিটার ফ্যারেলির গ্রীন বুক (২০১৮) টিফে জেতার পর অস্কারও জিতেছিল। ফলে হ্যামনেট–এর জন্যও বড় পুরস্কার যাত্রার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত
যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র বাজারে কেনাবেচার পরিস্থিতি ছিল অনেকটাই মন্দা। স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলো স্বাভাবিক মূল্য দিচ্ছে না বলে প্রযোজক ও পরিবেশকেরা ন্যূনতম নিশ্চয়তা দিতে অনাগ্রহী। ফলে এবারের উৎসবে বড় চুক্তি হয়নি বললেই চলে। আলোচনায় এসেছে ইউটিউব তারকা কারি বার্কারের ছবি অবসেশনের সম্ভাব্য চুক্তি। এর দাম ধরা হয়েছে প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে। এখন পর্যন্ত নতুন পরিবেশক রো কে উত্তর আমেরিকার দুটি ছবি কিনেছে। সেগুলো হলো গাস ভ্যান স্যান্টের ‘ডেড ম্যানস ওয়্যার’ এবং কৈশোরভিত্তিক নাটক ‘চার্লি হারপার’।

চতুর্থত
উৎসবে প্রতিবাদও হয়েছে। ফিলিস্তিন সমর্থনে বিক্ষোভকারীরা উৎসবভবনের সামনে জমায়েত হয়। বিশেষ করে ব্যারি অ্যাভরিচ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দ্য রোড বিটুইন আস: দ্য আলটিমেট রেসকিউকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক ওঠে। ছবিটি ইসরায়েলি এক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের পরিবার উদ্ধারের কাহিনি নিয়ে। প্রথমে টিফ কর্তৃপক্ষ ছবিটি বাদ দেয়, পরে সমালোচনার মুখে আবার প্রদর্শনীর সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘটনাকে ঘিরে সমালোচক, রাজনীতিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত
আগামী বছর থেকে টরন্টো আনুষ্ঠানিকভাবে চলচ্চিত্র বাজার চালু করতে যাচ্ছে। শুধু সিনেমা কেনাবেচা নয়, এখানে টেলিভিশন, সহপ্রযোজনা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এজন্য কানাডা সরকার আগামী তিন বছরে প্রায় ২৩ কোটি কানাডীয় ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মেট্রো টরন্টো কনভেনশন সেন্টারকে কেন্দ্র করেই এ বাজার পরিচালিত হবে।

সব মিলিয়ে এবারের টিআইএফএফ ছিল নানা বিতর্ক, আবিষ্কার, পুরস্কার ভবিষ্যদ্বাণী ও বাজার সম্ভাবনার এক অনন্য মিশেল। ৫০তম আসর শেষ হলেও সেই রেশ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে অস্কার ঘিরে নতুন আলাপ।

