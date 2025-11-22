  2. বিনোদন

লাহোরে হবে ইউরোপীয় চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
লাহোরে হবে ইউরোপীয় চলচ্চিত্র উৎসব

ইউরোপীয় চলচ্চিত্র উৎসব (ইইউএফএফ) -২০২৫ শুরু হচ্ছে আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) থেকে। এটি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের লাহোরের আলহামরা আর্ট সেন্টারে। ওলোমোপোলো মিডিয়ার তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই উৎসবটি এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইসলামাবাদ, করাচি ও লাহোর - তিন শহরের দর্শকদের জন্য এটি শুধু চলচ্চিত্র দেখা নয়, ইউরোপীয় সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও দর্শন-চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এনে দিচ্ছে। উৎসবের আয়োজন করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল।

আরও পড়ুন
মিস ইউনিভার্স মুকুট জিতলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ
যে প্রশ্নের জবাব দিয়ে মিস ইউনিভার্স হলেন ফাতিমা
মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে আহত হয়ে আইসিইউতে জ্যামাইকান সুন্দরী

ইসলামাবাদে ৭ ও ৮ নভেম্বর পাকিস্তান জাতীয় শিল্পললিতকলা পরিষদে উদ্বোধন হওয়ার পর করাচিতে অনুষ্ঠিত হয় উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব। এবার ২২ ও ২৩ নভেম্বর লাহোরে হবে চূড়ান্ত আয়োজন। দুই দিনে থাকবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ইন্টারঅ্যাকটিভ ইনস্টলেশন এবং সরাসরি পরিবেশনা।

আলহামরার তৃতীয় হল, আদাবি বৈঠক এবং খোলা আঙিনা- তিন জায়গাজুড়ে আয়োজন হবে উৎসবের নানা কার্যক্রম। প্রথম দিন থাকবে নাট্যপাঠ, দ্বিতীয় দিন আয়োজন করা হবে লাহোরের শিল্প-সাহিত্যপ্রেমী মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরে সামাজিক নাচের আয়োজন।

উৎসবে দেখা যাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতামূলক প্রদর্শনী। ‘ওয়াল অব ফেম’-এ শত বছরের ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস তুলে ধরা হবে ২৪ জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের চোখ দিয়ে। থাকবে ইন্টারঅ্যাকটিভ অংশগ্রহণের সুযোগও। যেমন ‘অটর ইগো’, ‘হিউম্যান স্লট গেম’ এবং ‘৩৬০° ক্যামেরা’। শিশুদের জন্য থাকবে ‘কিডস কর্নার’, আর পাঠপ্রেমীদের জন্য ‘রিডিং নুক’।

উৎসবের প্রাণ বাড়াবে ছবি তোলার বুথ ও নানা ধরনের খাবারের স্টল। আয়োজকরা বলছেন, এখানে দর্শক শুধু সিনেমা দেখবেন না সিনেমার ভেতরে থাকা গল্পের জগতে প্রবেশের অভিজ্ঞতা পাবেন।

এই আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত ও উপভোগ করা যাবে বিনামূল্যে।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন

১০০ বিলিয়ন আয় করা প্রথম জাপানি সিনেমাটি কি দেখেছেন

সত্যিই কি সাড়ে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিলেন শাকিব খান

সত্যিই কি সাড়ে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিলেন শাকিব খান

মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও

মোদির পা ছুঁয়ে সালাম করে ভাইরাল ঐশ্বরিয়া, ঝড় তুলেছে ভিডিও