মিস ইউনিভার্স মুকুট জিতলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ

প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ফাতিমা বশ। ছবি: সংগৃহীত

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে শেষ হলো বিশ্বসৌন্দর্যের মহারণ ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’। এবারের আসরে সব আলো কেড়ে নিলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ। আয়োজকদের অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলোচনায় আসা এই সাহসী প্রতিযোগীই শেষ পর্যন্ত উঠালেন কাঙ্ক্ষিত মুকুট।

২১ নভেম্বর (বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টা) ব্যাংককের আইকনিক মঞ্চে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় গ্র্যান্ড ফাইনাল। চূড়ান্ত লড়াইয়ে ফাতিমার সঙ্গে টক্কর দেন থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা ও আইভরি কোস্টের প্রতিযোগীরা। বিচারকদের করা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাস, স্পষ্টতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে সবার মন জয় করেন তিনি।

ফাইনালের কয়েকদিন আগে আয়োজক নাওয়াত ইৎসারাগ্রিসিলের কাছ থেকে ‘ডাম্বহেড’ মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ফাতিমা। তখনই তিনি জানিয়ে দেন- ‘আমি কোনো পুতুল নই।’ এমন অন্যায় মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন তিনি। তার এই দৃঢ় অবস্থান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। সহ-প্রতিযোগী ও নেটিজেনরা তাকে ‘ভয়হীন নারী’ হিসেবে অভিহিত করে সমর্থন জানান।

ফাইনালের মঞ্চেও সেই সাহসের ছাপ রাখেন ফাতিমা। নারী অধিকার, আত্মসম্মান ও নেতৃত্ব বিষয়ে তার জোরালো বক্তব্য মুহূর্তেই দর্শকদের মুগ্ধ করে। দাঁড়ানো অভিবাদন আর করতালি প্রমাণ করে দেয়—প্রতিবাদও জয়ের পথ তৈরি করে।

এবারের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড। আর ২৬ বছর বয়সী ফাতিমা বশের মাথায় উঠেছে মিস ইউনিভার্সের ঐতিহাসিক মুকুট। এটি মেক্সিকোর চতুর্থবারের মতো এ খেতাব জয়ের গৌরব।

