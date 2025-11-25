  2. বিনোদন

নতুন ‘এক্সরসিস্ট’ ছবির নায়িকা স্কারলেট জোহানসন

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
স্কারলেট জোহানসন

ইউনিভার্সাল ও ব্লামহাউস-অ্যাটমিক মনস্টারের পরবর্তী ‌‘এক্সরসিস্ট’ ছবি নির্মাণ হচ্ছে। এতে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন হলিউড তারকা স্কারলেট জোহানসন। ছবির চিত্রনাট্য তৈরি ও পরিচালনা করছেন মাইক ফ্লানাগান। তিনিই প্রযোজক। মাইক জানিয়েছেন, নতুন ‘এক্সরসিস্ট’ আগের সব কিস্তির চেয়ে অনেক আলাদা ও নতুনভাবে নির্মিত হবে।

১৯৭৩ সালের প্রথম ‘এক্সরসিস্ট’ ছবিতে এক সন্তান ও মায়ের গল্প দেখানো হয়। ছবিটি বিশ্বজুড়ে ৪৪১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। পেয়েছিল ১০টি অস্কার মনোনয়নও। এবার সেই ছবিটি নতুন গল্প নিয়ে ফিরছে। আর এতে বিশেষ চমক হিসেবে থাকছেন স্কারলেট।

ফ্লানাগান বলেন, ‘স্কারলেট অসাধারণ অভিনেত্রী। তার অভিনয় সবসময় বাস্তব ও হৃদয়ছোঁয়া লাগে। গভীর গল্প থেকে শুরু করে বড় বাজেটের ছবিতেও তিনি দারুণ পারফর্ম করেন। সেসব ভেবেই তাকে এই ছবিতে বাছাই করেছি। সত্যি বলতে তাকে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।’

ইউনিভার্সাল ২০২১ সালে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নতুন এক্সরসিস্ট ত্রয়ীর অধিকার কিনেছিল। তবে ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘এক্সরসিস্ট: বিলিভার’ প্রত্যাশামতো সাফল্য গড়তে পারেনি। ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছিল ১৩৬ মিলিয়ন ডলার।

নতুন ‘এক্সরসিস্ট’র গল্প ১৯৭৩ সালের প্রথম ছবির প্রেক্ষাপট যে মহাবিশ্ব সেখানেই দেখানো হবে। তবে এটি ‘বিলিভার’র সিক্যুয়েল হবে না। গল্প বা অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে এখনো কিছু জানানো হয়নি। ছবিটির শুটিং হবে নিউ ইয়র্ক শহরে।

সম্প্রতি স্কারলেট জোহানসন ইউনিভার্সালের আরেকটি বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’ ছবিতে দেখা দিয়েছেন। সেই ছবিতে তার অভিনয় দর্শকের মন জয় করেছে। ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ৮৬৮ মিলিয়ন ডলার।

