দেশে নির্মিত ইংরেজি সিনেমা ‘ডট’র মুক্তির অনুমতি

প্রকাশিত: ০৬:১১ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
‘ডট’ সিনেমার পোস্টার

নারীসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতা ও জীবনবোধে ইংরেজি ভাষায় নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশি সিনেমা ‘ডট’। সম্প্রতি এটি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে মুক্তির ছাড়পত্র পেয়েছে।

সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন। প্রযোজক বড়ুয়া মনোজিত ধীমন জানান, শিগগির ঘোষণা করা হবে মুক্তির তারিখ।

সিনেমাটি সম্পর্কে নির্মাতা বলেন, ‘নারীসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতা ও জীবনবোধের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমায়। চলচ্চিত্রটি মুক্তির অনুমতি পেয়েছে। এবার দর্শকের দেখার পালা। শিগগির দেশ-বিদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হবে সিনেমাটি।’

প্রযোজক বড়ুয়া মনোজিত ধীমন জানান, সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্যরা চলচ্চিত্রটি দেখে প্রশংসা করেছেন। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলেই বেশ আনন্দিত এবং এটি মুক্তি নিয়ে পুরো টিম কাজ করছে। শিগগিরই চলচ্চিত্রটি দেশ-বিদেশের দর্শকরা নানারকম মাধ্যমে উপভোগ করতে পারবেন বলে আশা করছি।

২ ঘণ্টা ৮ মিনিট দৈর্ঘ্যের ‘ডট’ সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, মিষ্টি আক্তার, পরী, রাজিবুল ইসলাম, সোনিয়া পারভীন শাপলা, মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান, কথা চৌধুরী, মাসুদ, কামরুল ইসলাম, মাসুদ চৌধুরী, তারিকুল ইসলাম তারেক, আব্দুল বারীক মুকুল, সেন্ডি কুমার প্রমুখ।

