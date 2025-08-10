  2. বিনোদন

হাঁটুতে সার্জারি করাবেন আফরান নিশো

প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
দুই বছর আগে রায়হান রাফীর পরিচালনায় ‘সুড়ঙ্গ’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশোর। প্রথম সিনেমাতেই দারুণ সাড়া পান তিনি। গত কোরবানির ঈদে রাফীর আরেক সিনেমা ‘তাণ্ডব’-এ বিশেষ চরিত্রে হাজির হয়ে ‘সুড়ঙ্গ ২’-এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অভিনেতা। এরপর থেকেই ভক্তদের আগ্রহ কবে আসছে সিক্যুয়েলটি?

তবে অপেক্ষার প্রহর আরও দীর্ঘ হচ্ছে। হাঁটুর সমস্যার কারণে এখনই শুটিং শুরু করতে পারছেন না নিশো। যদিও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা সম্ভব হচ্ছে, তবে সিনেমার অ্যাকশন ও দীর্ঘ শুটিংয়ের জন্য শারীরিকভাবে শতভাগ প্রস্তুত থাকা দরকার। তাই ‘সুড়ঙ্গ ২’-এর শুটিংয়ের আগে তাকে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করাতে হবে।

গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘১০ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ’ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে নিশো নিজেই এই তথ্য জানান। ‘সুড়ঙ্গ ২’ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘‘সুড়ঙ্গ ২’ কবে আসবে সেটা নির্মাতা রাফী জানে। আমাকেও ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে। পুরোপুরি অ্যাকটিভ লাইফ লিড করতে হলে আমাকে একটা নি সার্জারি করাতে হবে।’

মজা করে যোগ করেন, ‘এটা এর আগে কখনো বলা হয়নি। আজ প্রথমবার বলছি। এখন যদি সবাই ভাবে ‘তোমার তো পা ভাঙা’, তাহলে তো আর কাজ পাব না।’

অনুষ্ঠানে নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন নিশো। জানান, তিনি কোনো থিয়েটার বা মঞ্চনাটক থেকে আসেননি। টিভি নাটক করেই অভিনয় শিখেছেন। তার মতে, টিভি নাটক, মঞ্চনাটক ও সিনেমা; প্রতিটিই ভিন্ন মাধ্যম, আর প্রতিটির আলাদা শেখার বিষয় রয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের অনুরোধে নিজের জনপ্রিয় সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের সংলাপ শোনান নিশো। তাতে হাসি ও করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে অডিটোরিয়াম।

সম্প্রতি রেদওয়ান রনির নতুন সিনেমা ‘দম’-এ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আফরান নিশো। এখানে তার সঙ্গে থাকছেন আরেক ডাইনামিক অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীও। চলতি বছরের শেষ দিকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে সিনেমাটির। এটি আগামী রোজার ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

