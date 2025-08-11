নতুন স্যাড-রোমান্টিক গান নিয়ে এলেন হাবিব

নতুন স্যাড-রোমান্টিক গান নিয়ে এলেন হাবিব
দেশের জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক ও গায়ক হাবিব ওয়াহিদ। গানের আঙ্গিনায় নতুন এক ট্রেন্ড নিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন। সেই ট্রেন্ড ধরে এসেছে অনেক তারকা শিল্পী ও শ্রোতাপ্রিয় গান। তিনি আগের মতো খুব একটা নিয়মিত নন। তবে নিজের ইউটিউব চ্যানেল ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গান প্রকাশ করে আসছেন।
সেই ধারাবাহিকতায় গত শনিবার (৯ আগস্ট) প্রকাশ পেয়েছে তার সর্বশেষ গান ‘জানি না’।
শ্রাবণের লেখা এই গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীতায়োজনও করেছেন হাবিব নিজেই। গানটি অডিও আকারে শোনা যাচ্ছে হাবিব ওয়াহিদ নামের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। পাশাপাশি স্পটিফাই, স্বাধীন মিউজিকসহ বিভিন্ন অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও পাওয়া যাচ্ছে এটি।
নতুন গান প্রসঙ্গে হাবিব ওয়াহিদ বলেন, ‘গানটি স্যাড-রোমান্টিক ঘরানার। মাঝখানে বেশ কিছু রোমান্টিক ও ফোক ধাঁচের গান করেছি। এবার শ্রোতাদের জন্য একটু ভিন্ন অনুভূতির, স্যাড ঘরানার গান করার চেষ্টা করেছি।’
এর আগে মাত্র দুই সপ্তাহ আগে হাবিব প্রকাশ করেছিলেন ‘দিলা না’ শিরোনামের আরেকটি গান। আলী বাকের জিকোর কথায় সেই গানটির সুর, সংগীতায়োজন ও প্রযোজনাও করেছিলেন তিনি নিজেই।
এলআইএ/জিকেএস