বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া

বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া
জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। ক্যারিয়ার তার বেশ উজ্জ্বল। উপস্থাপিকা হিসেবে যাত্রা করে সিনেমায় নায়িকা হিসেবে পেয়েছেন আকাশ ছোঁয়া সাফল্য। দুই বাংলাতেই ছড়িয়েছেন গ্ল্যামার ও অভিনয় প্রতিভার মুগ্ধতা। ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ গোছালো তিনি।
তবে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল প্রেমিক রনি রিয়াদ রশিদকে ছেড়ে আসা। দীর্ঘ ১০ বছরের প্রেম ও ২০২০ সালে ধুমধাম করে হওয়া বাগদানের আনন্দ একসময় থেমে যায় বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফারিয়া জানান, সেই সময়টা সামলে ওঠা তার জন্য ভীষণ কঠিন ছিল। ছোটবেলা থেকে রনিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভেবে আসায় সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল মানসিকভাবে বড় ধাক্কা। ফারিয়ার ভাষায়, ‘মা-বাবা আর রনিকে ঘিরেই ছিল আমার পৃথিবী। রনির সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর কষ্ট পেয়েছিলাম। কারণ ওকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারতাম না।’
বিচ্ছেদের পর মানসিক অবসাদে ভুগে তিন মাস কোনো কাজ করতে পারেননি তিনি। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে, অবসাদ কাটাতে ওষুধ খেতে হয়েছিল। ফারিয়া বলেন, ‘১০ বছর অনেক বড় সময়। এত দিনের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে প্রচুর মনের জোর লাগে।’
প্রায় চার বছর পর সাহস করে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলেন এই তারকা। জানালেন, সময়ের সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছেন জীবনের নতুন অধ্যায়ে মানিয়ে নিতে।
এলআইএ/জিকেএস