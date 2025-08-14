  2. বিনোদন

বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৬ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বিয়ে ভাঙার পর হতাশায় ওষুধ খেতেন নুসরাত ফারিয়া

জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। ক্যারিয়ার তার বেশ উজ্জ্বল। উপস্থাপিকা হিসেবে যাত্রা করে সিনেমায় নায়িকা হিসেবে পেয়েছেন আকাশ ছোঁয়া সাফল্য। দুই বাংলাতেই ছড়িয়েছেন গ্ল্যামার ও অভিনয় প্রতিভার মুগ্ধতা। ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ গোছালো তিনি।

তবে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল প্রেমিক রনি রিয়াদ রশিদকে ছেড়ে আসা। দীর্ঘ ১০ বছরের প্রেম ও ২০২০ সালে ধুমধাম করে হওয়া বাগদানের আনন্দ একসময় থেমে যায় বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফারিয়া জানান, সেই সময়টা সামলে ওঠা তার জন্য ভীষণ কঠিন ছিল। ছোটবেলা থেকে রনিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভেবে আসায় সম্পর্ক ছিন্ন করা ছিল মানসিকভাবে বড় ধাক্কা। ফারিয়ার ভাষায়, ‘মা-বাবা আর রনিকে ঘিরেই ছিল আমার পৃথিবী। রনির সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর কষ্ট পেয়েছিলাম। কারণ ওকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারতাম না।’

বিচ্ছেদের পর মানসিক অবসাদে ভুগে তিন মাস কোনো কাজ করতে পারেননি তিনি। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে, অবসাদ কাটাতে ওষুধ খেতে হয়েছিল। ফারিয়া বলেন, ‘১০ বছর অনেক বড় সময়। এত দিনের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে প্রচুর মনের জোর লাগে।’

প্রায় চার বছর পর সাহস করে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনলেন এই তারকা। জানালেন, সময়ের সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছেন জীবনের নতুন অধ্যায়ে মানিয়ে নিতে।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

সন্তানদের অনুরোধে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হিরো আলম

হিরো-আলম
মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

মুক্তির আগেই ‘ধূমকেতু’র রেকর্ড

সিনেমা
১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

১৪ বছরের ছোট প্রেমিকাকে নিয়ে রোমান্টিক ছুটিতে আমির খান

বলিউড