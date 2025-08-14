বাবার জন্য ভাইবোনের সংগ্রামের সিনেমা এবার ইউল্যাবে
দেশে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘দ্য আইসক্রিম সেলার্স’। সিনেমাস্কোপের আয়োজনে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল ৫টায় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে ছবিটি দেখানো হবে।
এর আগে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৪০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছে এই চলচ্চিত্র।
বাংলাদেশি নির্মাতা ও শিক্ষক সোহেল রহমান পরিচালিত এই চলচ্চিত্র মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার পর ছোট দুই ভাইবোনের জীবনসংগ্রামের গল্প তুলে ধরেছে। কক্সবাজারে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী ক্যাম্পে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আইসক্রিম বিক্রি করে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, মিয়ানমারে বন্দি থাকা বাবার মুক্তির জন্য ঘুষের টাকা জোগাড় করা।
শিশুদের চোখে যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি ও মানবিক বিপর্যয়ের হৃদয়বিদারক গল্প তুলে ধরা এই চলচ্চিত্রটি আমেরিকার সিয়াটলে তাসভীর সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ‘অডিয়েন্স চয়েস বেস্ট ফিচার ডকুমেন্টারি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করে । এছাড়া কানাডার মন্ট্রিয়ালে সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ফিচার ডকুমেন্টারি ফিল্ম এওয়ার্ডসহ বহু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
বাংলাদেশে সিনেমাটির প্রিমিয়ার আয়োজন করেছে সিনেমাস্কোপ। এটি ইউল্যাবের ফিল্ম অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম।
প্রদর্শনীর পর পরিচালক সোহেল রহমানের সাথে প্রশ্নোত্তর সেশন অনুষ্ঠিত হবে। চলচ্চিত্রটি দেখতে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এই লিংকে - Shot By Shot: Ice Cream Sellers By Sohel Rahman
